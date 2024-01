Recalde, sobre el DNU: Milei "se metió con materias que no están permitidas". Foto: Archivo prensa

Foto: Prensa Senado

El senador de Unión por la Patria (UxP)al dictar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, y dijo que espera que los legisladores de la Cámara alta "voten como piensan" en la sesión especial pedida por la bancada peronista para el jueves de la semana próxima."Milei se metió con materias que no están permitidas para un DNU. No lo mandó en tiempo y forma al Congreso, y tampoco se constituyó la Bicameral que debe revisarlo. Transcurrido un tiempo, el Senado y los diputados están obligados a tratar ese decreto de forma inmediata", afirmó Recalde en declaraciones a radio Futurock.El presidente del PJ Ciudad puntualizó que se "necesita 37 votos para tener quorum y mayoría" y"Esperemos que los senadores que ya se expresaron en contra voten como piensan y que no pase nada raro en el medio", añadió Recalde.al considerarlo "inconstitucional" y por pretender "avasallar contra de los derechos de millones de argentinos".La carta lleva las firmas de José Mayans (Formosa), Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Juan Manzur (Tucumán), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Sergio Leavy (Salta).En ese sentido,y que la única manera de bloquear la sesión es "que no haya quorum".Sobre el paro y movilización convocada el pasado miércoles por la CGT, Recalde destacó que "fue contundente" y que el pueblo "mostró una madurez que el gobierno no puede exhibir"."Hace mucho no había una movilización tan grande al Congreso a pesar de todo el trabajo del gobierno para impedirlo. (La ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich hizo papelones exponiendo a cadetes de la policía a un cordón alrededor de miles y miles de trabajadores que se expresaron pacíficamente", subrayó.Añadió que "la ministra del protocolo terminó cortando el Puente Pueyrredón impidiendo que transite la gente"., apuntó.En tanto, sostuvo que "la gente poco a poco va a darse cuenta que votó una cosa y no es lo que esperaba"."En este momento el peronismo lo lidera el pueblo, se está reorganizando y no es momento de poner un líder. Falta un tiempo para el próximo desafío electoral", concluyó.