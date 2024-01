Hamas acusó a Israel de un letal ataque en el norte de Gaza

EEUU condenó el ataque a un edificio de la ONU en Gaza en medio de la ofensiva israelí VER VIDEO

Israel atacó a personas que esperaban ayuda humanitaria

Un bombardeo israelí mató a 20 palestinos e hirió a 150 al alcanzar a una multitud que esperaba ayuda humanitaria en una rotonda en la norteña Ciudad de Gaza, informaron autoridades, en medio de la ofensiva de Israel contra el grupo islamista Hamas.En tanto,en el sur de la Franja de Gaza, que estaba abarrotado de gente.La ONU no acusó directamente a Israel, pero dijo que el ataque fue con proyectiles de tanque, e Israel es la única fuerza beligerante en Gaza que tiene tanques. El Ejército israelí dijo que tenía en curso una investigación del incidente.El bombardeo alcanzó un(Unrwa) que albergaba a unos 800 desplazados en la sureña Khan Yunis, la segunda mayor ciudad de la Franja de Gaza, dijo la Unrwa.desde que Israel extendiera sus operaciones allí y a campamentos de refugiados del centro de Gaza tras afirmar que ya prácticamente eliminó a Hamas en el norte de la región, blanco inicial de la ofensiva.Gran parte del norte ha quedado en ruinas, sobre todo Ciudad de Gaza, aunque Israel ha continuado bombardeando la zona y milicianos palestinos han seguido lanzando cohetes al vecino territorio israelí desde allí.Una multitud se había reunido este jueves en la rotonda de Kuwait de Ciudad de Gaza para recibir ayuda humanitaria que iba a distribuirse cuando un ataque israelí alcanzó el lugar y, dijo el Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamas.El portavoz del Ministerio de Salud, Ashraf al Qudra, acusó a Israel deAgregó que era probable que el número de fallecidos aumentara en las próximas horas ya que la mayoría de los heridos fue trasladado al Hospital de Al Shifa, el más grande de la ciudad y la franja, que no está plenamente operativo por ataques israelíes, reiteró.Israel lanzó su ofensiva luego de que milicianos de Hamas se infiltraron en el sur de Israel desde Gaza el 7 de octubre, asesinaron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y se llevaron consigo en su huida a unos 240 rehenes.Desde entonces, unos 25.700 palestinos murieron y más de 63.000 resultaron heridos en una ofensiva también sin precedentes lanzada por Israel en Gaza, que comenzó con una campaña de bombardeos y sumó una invasión terrestre tres semanas después.Los combates en Khan Yunis han aislado a sus dos mayores hospitales, donde han quedado atrapados cientos de pacientes y miles de desplazados que tuvieron que abandonar sus casas en el norte de Gaza u otros lugares., dijo este jueves Thomas White, un funcionario de la Unrwa.White dijo también que el número de muertos por el ataque lanzado el miércoles en Khan Yunis contra el centro de la Unrwa que albergaba a desplazados había ascendido a 12 de los nueve informados la víspera, y que los heridos eran 75., y aunque no acusó directamente a Israel, el Ejército israelí es la única parte en el conflicto que tiene tanques.El Ejército israelí dijo que "por ahora estaba descartado" que el ataque haya sido llevado a cabo por sus aviones o artillería, pero que aún esta en curso una investigación.El Ejército agregó en un comunicado queUn éxodo de miles de palestinos hacia la ciudad de Rafah, ubicada más al sur, continuó el miércoles luego de que Israel ordenara la evacuación de una franja del centro de Khan Yunis. Cientos de miles de palestinos se hacinan en refugios de la ONU y campamentos en Rafah, en la frontera con Egipto, que está cerrada.La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha) dijo jueves que más del 50% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza está en Rafah, que no se ha salvado de ataques aéreos israelíes pero aún no ha sufrido una ofensiva por tierra., luego de que un cese al fuego de una semana permitiera la liberación de 100 de los rehenes de Hamas, cambio de palestinos presos en Israel, en noviembre pasado.El primer ministro israelí,, se encuentra bajo presión de familiares de los rehenes para negociar Hamas un acuerdo de liberación, pero lo rechaza e insiste con que la ofensiva es la mejor forma de traer a casa los secuestrados.El miércoles, el Canal 12 de Israel difundió una grabación en la que, que acoge a los líderes de Hamas y es uno de los mayores financistas de su Gobierno en Gaza., afirmó en hebreo.Este jueves, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, de ultraderecha, afirmó en X que "una cosa está clara: Qatar no estará implicado ni una pizca en lo que ocurra en Gaza después de la guerra".Un vocero de la Cancillería de Qatar,, mostró su consternación por los "irresponsables" y "destructivos" de Netanyahu."Estamos consternados por las supuestas declaraciones atribuidas al primer ministro israelí en diversos medios de comunicación sobre el papel mediador de Qatar", dijo Ansari en la red social X.Un dirigente de Hamas,, condenó los dichos atribuidos a Netanyahu y las declaraciones de Smotrich y afirmó que ese tipo de comentarios busca entorpecer "la cuestión del intercambio de prisioneros".La violencia se ha extendido también a Cisjordania, los otros territorios palestinos que están ocupados y colonizados por Israel y que los palestinos exigen para fundar un Estado.El ejército israelí informó que este jueves llevó a cabo. Autoridades palestinas dijeron que el joven muerto era miembro de Hamas.Más de 370 palestinos han muerto en Cisjordania en ataques del Ejército o de colonos israelíes desde el 7 de octubre.