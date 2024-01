De Loredo: "Queremos darle herramientas al Gobierno, pero tenemos nuestras disidencias"

El diputado Rodrigo de Loredo afirmó que desde el radicalismo quieren darle al Gobierno “las herramientas que necesita” / Foto: Archivo.

"El oficialismo tiene una minoría inédita, y la actitud del radicalismo es de cooperar" Rodrigo de Loredo, diputado nacional

La ley Bases obtuvo dictamen del plenario de Comisiones y comenzará a discutirse en el recinto la semana próxima / Foto: Archivo.

Delegación de funciones

De Loredo calificó como incomprensible que se graven las economías no primarizadas

El diputado Rodrigo de Loredo (UCR) afirmó que desdeque se debate en Diputados, aunque advirtió que los legisladores del centenario partido tienen sus “disidencias” en relación a la iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso."Es una ley muy compleja, que tiene un tratamiento inédito en los tiempos, en un Gobierno que tiene una multiplicidad de problemas, pero uno de ellos es una gran desorganización con la que se manejan”, observó De Loredo en declaraciones a Radio Rivadavia.La Libertad Avanza (LLA) logró emitir un dictamen de mayoría para tratar el proyecto en Diputados la semana que viene. No obstante,o rechazos a varios artículos de la norma."El oficialismo tiene una minoría inédita, y la actitud del radicalismo es de cooperar. Esto permitió que el Gobierno tenga un dictamen, pero sobre el proyecto existen una multiplicidad de disidencias”, observó el diputado nacional por el radicalismo de Córdoba.El legislador cordobés precisó además que su bloque pretende "darle herramientas" al Ejecutivo que encabeza el presidente Javier Milei,"Por eso planteamos disidencias en más de 170 artículos, en los cuales tenemos propuestas de modificación y otras de rechazo. Tengo expectativas que terminará saliendo una ley de más de 300 artículos. Veremos si sucede el martes”, expresó el diputado radical sobre el trámite parlamentario de la norma, cuya media sanción el oficialismo intentará lograr la semana próxima.Entre los puntos de diferencia con el oficialismo, De Loredo indicó que “las delegaciones de facultades eran inconcebibles tal como se planteaban” y dijo que “lo más razonable” sería queAsimismo, De Loredo admitió diferencias con el oficialismo en relación a la fórmula de cálculo de actualización de los haberes jubilatorios, al indicar que “la meta fiscal no se puede cumplir con haberes provisionales de hambre”.En relación al capítulo de retenciones, otra de las cuestiones que genera diferencias entre oficialismo y la oposición dialoguista, el dirigente cordobés indicó queque se hicieron desde la LLA, y remarcó que "Argentina sale con más exportación".Sobre este punto, De Loredo remarcó que “en economías regionales retrocedieron a cero”, en alusión a la tasa que pagará ese sector para exportar sus productos, aunque advirtió que “todavía resta la discusión por las exportaciones industriales.En ese sentido,, sobre todo cuando existen otras alternativas” para alcanzar el déficit cero que pretende el Ejecutivo.De Loredo evaluó que una parte de la ley "Bases" “tiene una lógica del relato” del Gobierno y no está vinculada con la situación económica.“Cuando nosotros le planteamos en la negociación al Gobierno por qué se enredan con esto,, por eso hablo de una lógica del relato”, concluyó el legislador.