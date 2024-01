"Ninguno de los diputados conocía lo que estaba firmando en el dictamen"

El titular del bloque de diputados de Unión por la Patria. Foto: Víctor Carreira

❌️#NoALaLeyÓmnibus



Nuestra posición es de rechazo y sabemos que la enorme mayoría de los diputados de otros espacios, más temprano que tarde, van a darse cuenta que es un grandísimo error darle estas facultades delegadas al Presidente. ⬇️ pic.twitter.com/RVqN2liDXc — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) January 24, 2024

El jefe del bloque de UxP en la Cámara baja añadió que el ministro de Economía, Luis Caputo, "amenazó a diputados de otro bloque" . Foto: Archivo

El titular del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP),en el plenario de comisiones de la Cámara baja "conocía lo que estaba firmando", y advirtió que desde La Libertad Avanza (LLA) tienen una "vocación de extorsión infinita" porque ese espacio "no cumplió su palabra" durante las negociaciones que se entablaron con otras bancadas en torno a esa iniciativa.en declaraciones a Radio 10.El legislador sostuvo que el texto "apareció firmado por las autoridades de las comisiones" unas 14 horas después de haber sido aprobado, y dijo que los diputados que respaldaron la iniciativa lo hicieron "sin conocer el texto"."Ha sido una actitud vergonzosa por parte de LLA y de los diputados que acompañaron el dictamen", apuntó el santafesino y agregó que hubo temas que fueron negociados y que luego, en el texto final, "seguían apareciendo sin solucionarse"."Este tiempo que abrió el oficialismo sin sesionar es para organizar el desorden que provocó en la negociación política que se dio para conseguir la firma del dictamen. Necesitan ordenar el texto y reestablecer una mesa de diálogo porque no cumplieron con su palabra", aseguró.En ese sentido,hacia destinos sectores de la política que llevan a cabo a través de "insultos, operaciones, falsas denuncias y aprietes"."Van a empezar a trascender las razones por las que cada diputado se sumó al dictamen de mayoría. Cada uno le pondrá el nombre que le quiera poner. Puedo asegurar que detrás hay cosas concretas que tiene que ver con recursos y aprietes hacia las provincias", aseveró.y que eso es una evidencia sobre "algo que se rompió"."Creo que Milei vino a romper absolutamente todo. Las grietas que había en el sistema político y la relación entre destinos espacios le dan la posibilidad de seguir provocando la ruptura. El que traiciona una vez, lo hace dos veces. Hay que estar atentos. No hay afecto cuando pasan estas cosas, solo hay intereses", alertó.En tanto, sostuvo que "el corazón del proyecto (de la ley de "Bases") son las facultades delegadas" al Ejecutivo, y"Hay pocas posibilidades de que los cinco o seis artículos más importantes que figuran en el proyecto salgan como quieren los legisladores de LLA quiere. La iniciativa dice que se declara la emergencia previsional en Argentina. Si sacas los artículos de la fórmula de movilidad jubilatoria y las facultades delegadas, el Ejecutivo va a poder hacer lo que quiera sin necesidad de pasar por el Congreso", puntualizó.