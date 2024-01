Francos, sobre las declaraciones de Luis Caputo: "No fue una amenaza a los gobernadores"

Francos dijo que lo que planteó Luis Caputo "es una realidad" / Foto: Daniel Dabove.

El ministro de Economía planteó que si no se aprueba la ley "Bases", los gobernadores no recibirán fondos / Foto: Nacho Sánchez.

El ministro del Interior,, aclaró que no fueron parte de, las declaraciones hechas por su par de Economía,, acerca de que llevaría a cabo un recorte en las transferencia de fondos a las provincias si lano se aprueba en el Congreso."No fue una amenaza, tal vez se interpretó equivocadamente. Lo que dijo el ministro es que todas. Y ahí las provincias van a tener problemas.", afirmó Francos.En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario reconoció queA criterio de Francos, lo que expresó el titular del Palacio de Hacienda fue decir que, sostuvo.En ese contexto, agregóEn sus redes sociales, el ministro Caputo consideró este miércoles que la meta del déficit cero planteada por el Gobierno nacional "no se negocia".Y afirmó: "Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Javier Milei ayer (por el martes), el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias".Francos también se refirió a las declaraciones hechas por el diputado y presidente del bloque Hacemos Coalición Federal,, quien le pidió a Caputo que "deje de apretar a los gobernadores"."El ministro de Economía que no tuvo la valentía de venir al Congreso tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en vez de amenazarlos", afirmó este miércoles el legislador., pero resaltó queEn ese sentido, valoró "los acuerdos obtenidos" en el plenario de comisiones legislativas en la mayoría de los temas. Ahí estamos consiguiendo ese acuerdo de gobernabilidad que menciona Pichetto", indicó.Francos, en tanto,y evaluó que si bien "quedarán en el recinto algunos temas para discutir, conceptualmente tenemos claro" que la normativa "va a avanzar" pese a las medidas de protesta y a la huelga llevada a cabo este miércoles por CGT y otras centrales gremiales, a la que calificó de "medio paro" porque "los argentinos no acompañaron" la convocatoria.Francos, por su parte, anunció queincluidos en el apartado de modificaciones laborales contemplado por el DNU 70/23 que el presidente Milei firmó el 20 de diciembre último., comentó Francos.El ministro del Interior destacó que "las cámaras empresariales y las pymes piden que se reformen las leyes laborales. Podrán venir (recursos) amparos de todo tipo, pero no dan respuesta a lo que espera la sociedad y es que haya más trabajo", dijo.