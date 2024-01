Frigerio calificó como "muy débil" al Gobierno nacional y rechazó las "presiones"

Foto: archivo

El, consideró este jueves que el Gobierno nacional "es muy débil" en términos políticos, y aseguró que su respaldo "o no" a las propuestas del oficialismo se basará "en principios e ideas, y no sobre presiones puntuales".Frigerio, en declaraciones ofrecidas en una conferencia de prensa afirmó que la decisión de losmuy débil, que no tiene mandatarios y muy pocos diputados y senadores", y afirmó que ese espacio apoyará medidas que permitan "gestionar y generar gobernabilidad" pero no respaldarán las iniciativas que "atenten contra las fuentes de trabajo".El mandatario entrerriano integra un bloque junto a sus pares Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis) que en la actualidad negocia con el Ejecutivo sobre distintos aspectos incluidos en el"."Si apoyamos es porque creemos que ese es el camino. Entendemos que cada provincia tiene que hacer esfuerzos y manejarse de manera austera para encontrar un equilibrio, independientemente de las presiones que podamos recibir", recalcó el gobernador.Frigerio se refirió a declaraciones formuladas por el, quien adelantó que si no se aprueba el proyecto de ley de "Bases" en el Congreso, el Gobierno se verá obligado a revisar partidas para las provincias, al sostener queAdemás, el vocero presidencial también indicó que si se produce un rechazo de la iniciativa que impulsa el Ejecutivo, no se renovará la norma que les permite a los distritos solicitar anticipos a sus bancos provinciales."Me manejo por principios, ideas y valores. No me manejo ni reacciono a presiones, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Está claro que el Gobierno de Milei dilata muchas decisiones en función de la aprobación o no de la ley "Bases". El proyecto tiene muchas cuestiones que impactan de manera negativa. Haremos todo nuestro esfuerzo para evitar que avancen. No vamos a respaldar las cuestiones que pongan en riesgo las fuentes de trabajo", subrayó.Por último, Frigerio aseguró que detalló que el bloque de mandatarios de JxC acompañará las decisiones que permitan