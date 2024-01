Organizaciones de la cultura y las artes rechazaron el proyecto de la ley "Bases"

Organizaciones del cine, la música, el teatro, las artes y la comunicación expresaron su rechazo al DNU 70/2023 y el proyecto de ley Bases impulsado por el Gobierno nacional durante laLafueron algunas de las organizaciones que participaron la movilización., reconocida actriz y directora, presente desde temprano en Plaza Congreso, interpelada por la repercusión en el plano cultural del proyecto de ley en análisis, sintetizó: “Simplemente: se está arrasando con la cultura”.“Es muy importante esta convocatoria y esta respuesta”, destacó Banegas, conmovida por la magnitud de la convocatoria.La actrizfueron algunas de las presencias en la movilización, en la que los dos principales oradores sindicales,, incluyeron los “ataques” a la cultura entre los ejes de sus discursos.El proyecto de ley ómnibus prevé la eliminación del Instituto Nacional del Teatro y la transferencia de sus funciones a la secretaría de Cultura; a la vez que transforma las fuentes de financiación -en forma peyorativa- del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el Instituto Nacional de la Música. El Fondo Nacional de las Artes, con cambios en su estructura, persistiría.Sin embargo, en las incorporaciones al proyecto de ley negociadas por el oficialismo en el Congreso sumaron otras afectaciones a la cultura y la comunicación como la eliminación de los Fondos de Fomento Concursable (Fomeca) y la supresión de la Defensoría del Público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.“El Fomeca no compite con el cine, ni con el teatro ni con las bibliotecas populares. Tampoco no paga el Estado sino que resulta de un gravamen a los medios audiovisuales. Los contenidos realizados con Fomecas ganaron premios como el Martín Fierro Federal, el Festival Internacional Canes Series o el premio Lola Mora”, destacó la Coordinadora de Televisoras Comunitarias.Desde, donde también hubo una concentración importante, el actorafirmó que “la cultura está en peligro”.“La producción audiovisual no puede limitarse a lo que las plataformas quieren. Para eso hace falta leyes que nos protejan”, dijo.El músico, por su parte, aseguró que en ningún país las cultura puede quedar acotada “a las leyes del mercado caníbal”., agregó.También se reclamó en la movilización la eliminación de la derogación de la ley 25.542, que asegura el precio de venta uniforme del libro, y cuya eliminación se prevé que perjudicará a las librerías independientes y comerciales ajenas a las grandes cadenas. “No cambiemos lo que sí funciona”, fue la consigna que llevaron a la Plaza Congreso.