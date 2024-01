Trabajadores marcharon en Mendoza contra DNU y Ley Bases y pidieron aumento salarial

Manifestaciones en diferentes puntos de Mendoza.

Se evaluó un fuerte impacto en la adminitración pública.

Miembros de gremios agrupados en la, las dosse concentraron este miércoles en distintos puntos de la provincia deen rechazo aly ladel Gobierno nacional y en reclamo de aumentos salariales., secretario general de, afirmó que "la huelga se ha sentido en todos los sectores del Estado provincial pero fundamentalmente en los organismos nacionales que no han atendido al público o con demoras como. Pero fundamentalmente en los vuelos que han sido sólo mínimos como exige la ley"."Nuestros salarios han sido licuados en más del 20%, esto hay que entenderlo, por lo cual solicitamos la apertura de paritarias tanto a nivel nacional como a nivel provincial", denunció el dirigente ante la prensa mendocina."Nuestro peso se ha devaluado en un 120%, los trabajadores no pueden llegar al 15 de cada mes y esta huelga lleva consigo no sólo el aumento salarial en forma inmediata, sino la reincorporación de 7000 compañeros despedidos a nivel nacional por el presidente", dijo el sindicalista.Desde el mediodía, trabajadores agrupados en sindicatos de laadhirieron al paro nacional contra elimpulsada por el Gobierno nacional, y se concentraron en los alrededores de la Legislatura.Esta mañana y hasta las 12, los bancos y comercios atendieron con normalidad, en tanto que el transporte aéreo fue nulo en el aeropuerto cercano a la capital mendocina.