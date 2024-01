En Rosario fue masivo y contundente el paro convocado por la CGT

Foto: Télam

"Sólo allí habrá un momento de transición, de calma y de paz, pero por ahora vamos a seguir en la calle", remarcó Ratner.

Una masiva movilización se desarrollóen el marco del paro nacional convocado por la CGT contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y el proyecto de Ley "Bases" promovidos por el Gobierno de Javier Milei.La adhesión al paro nacional en Rosariocomo la recolección de residuos, que fue suspendida desde las primeras horas, según indicaron fuentes municipales.Desde el el aeropuerto internacional Islas Malvinas de Rosario informaron queEn cuanto a lalos centros de atención funcionaron hasta las 12 solo con urgencias, los hospitales brindaron atención normal por la mañana y desde las 12 permanecieron con guardias mínimas.En lo que respecta al, los colectivos y taxis trabajarán hasta las 19 y luego adherirán a la medida de fuerza hasta las 0.Por su parte,y muchos locales de las áreas comerciales y gastronómicas céntricas cerraron sus puertas a las 12, junto con la administración pública, los Tribunales provinciales, el correo y las estaciones de servicio de la zona comprendida por las calles Pellegrini y Oroño hacia el río.Desde el mediodía, las organizaciones gremiales, políticas y sociales convocantespara confluir pasadas las 13.30 en la explanada deldonde se leyó un documento elaborado en forma conjunta.Los líderes sindicales coincidieron en que, y afirmaron que este paro "es el comienzo de un plan de lucha más amplio".El titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario,afirmó: "Esta no es una respuesta política, es la respuesta masiva de la sociedad que viene a decirle al presidente (Milei) que cambie de rumbo"."Los manifestantes vienen a decirle al presidente hoy a las calles que así no se hacen las cosas, que discuta y busque consensos, pero que no se lleve por delante a los trabajadores, a los viejos, jóvenes y a toda la sociedad", enfatizó.Afirmó que este día "comienza un plan de lucha, estableceremos vigilia para el tratamiento en la legislatura y para ver como seguimos de acá en más hasta que no se vuelva atrás con este DNU, con esta Ley Ómnibus, las privatizaciones, la intención de vender el fondo de sustentabilidad y dejar a los jubilados sin posibilidad de un haber".El titular del Sindicato de Trabajadores de Correo de Rosario,, admitió: ", la ciudadanía se decidió a manifestarse"."Ningún dirigente gremial se lo puede apropiar porque esta cantidad de gente vino porque quiere decirle basta a este gobierno, que no puede llevarse las instituciones puestas y por eso es un éxito del pueblo argentino", afirmó.Por su parte, el secretario general de Luz y Fuerza de Rosario, Alberto Botto, consideró que "la gente salió a la calle porque en los últimos meses sufrimos una devaluación de un 118 por ciento que pulverizó los salarios, están aumentando exponencialmente los precios, la gente no tiene para comer, es complicado alquilar una vivienda, en el caso nuestro la tarifa eléctrica puede llegar a aumentar si sacan los subsidios, hasta un 1.500 por ciento"."Es muy grave lo que está pasando, fue todo tomado tan rápidamente que la respuesta nuestra se hizo esperar un poco pero acá estamos en la calle para decirle que no a estos", finalizó.entre todas las centrales obreras convocantes, en el que pidieron "que se respete la institucionalidad del país, que se le diga no al DNU y que se rechace la Ley Ómnibus", entre otros reclamos.También fueron anunciadas concentraciones y actos a lo largo del día en diferentes ciudades del Cordón Industrial santafesino como San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución y Casilda, entre otras.