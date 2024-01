Moyano habló de "tirar al Riachuelo" a Caputo y el ministro espera que actúe la Justicia

Milei destacó reducción de Base Monetaria y Caputo ratificó que "el déficit cero no se negocia"

El presidente Javier Milei destacó este miércoles la reducción de la Base Monetaria en un mensaje en redes sociales y le remarcó a la oposición que "ya llegará el momento en que la vean", mientras que en medio de la huelga y movilización organizada por la CGT al Congreso el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que "el déficit cero no se negocia" y confirmó que se recortarán las partidas provinciales si no se aprueban los artículos económicos de la Ley Bases.



"Ya llegará el momento en que la vean. Muchas gracias (a el economista) Ramiro Castañera por el gráfico", manifestó Javier Milei en un mensaje publicado hoy en su cuenta de la red social X.



En el mismo, adjuntó un gráfico -realizado en base a datos del Banco Central y el Indec- en el cual se señala que la Base Monetaria ampliada cayó de 52,2 billones de pesos a 37,4 billones, a precios de este mes.



Por su parte, en la misma red social, Caputo enfatizó que "el déficit cero no se negocia".



"Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Javier Milei ayer, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias", señaló el ministro.



Además, reveló que mantuvo una "reunión con el secretario de Hacienda (Carlos Guberman) y la subsecretaria de Provincias (Valeria Sánchez) para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado".



"No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico", alertó Caputo.