Rosario Central estrena el título contra Atlético en Tucumán

Foto: Diego Áraoz.

, estrenará este jueves el título cuando, por la primera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2024.El partido se jugará desde las 21.15 en el estadio José Fierro de la capital tucumana, con arbitraje de Pablo Echavarría y TV a cargo de la señal de cable TNT Sports.Central no contará con el delantero colombiano Jaminton Campaz -la figura del equipo campeón-, quien aún no se reintegró al trabajo y lo haría en las próximas horas, ni tampoco con el lesionado marcador lateral derecho Damián Martínez, quien sufrió un esguince de rodilla en la final que el equipo "canalla" le ganó a Platense en Santiago del Estero.El volante central Mauricio "Caramelo" Martínez, uno de los refuerzos, jugaría de titular en el doble 5 junto a Kevin Ortiz.El director técnico "canalla", Miguel Ángel Russo, ubicaría al extremo derecho Matías Ocampo o al zaguero Juan Cruz Komar en lugar del "Gitano" Martínez.Enfrente se parará Atlético Tucumán, donde los entrenadores Sergio Gómez y Fabio Orsi no contarán con el experimentado volante Guillermo "Bebe" Acosta, quien mantiene un conflicto con los dirigentes del "Decano".