Pochettino, DT del Chelsea, admitió estar "desesperado" por ganar un título en Inglaterra

Foto Fernando Gens.

El entrenador argentino Mauricio Pochettino admitió estar "desesperado" por ganar su primer trofeo en el fútbol inglés tras haber clasificado con el Chelsea a la final de la Copa de la Liga de Inglaterra (EFL Cup) al golear 6-1 al Middlesbrouhgh en semifinales, tras perder en la ida 0-1.Por supuesto, estoy desesperado por ganar" dijo Pochettino, de 51 años, según BBC Sports.Ahora Chelsea, que cuenta con el campeón mundial Enzo Fernández, jugarán contra Liverpool o Fulham en Wembley el 25 de febrero próximo, la primera final de copa que alcanza el Chelsea desde que perdió la Copa de Liga y la Copa FA por penales ante el Liverpool en 2022.Pochettino, que aún no ha levantado un trofeo en Inglaterra, perdió la final de esta competición ante el Chelsea en 2015 y la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool en 2019 cuando era entrenador del Tottenham.Creo que ese era el objetivo cuando empezamos: sin Liga de Campeones, sin Liga Europa, sin Liga de Conferencia, construir un equipo desde casi cero. Por supuesto, ese era el objetivo, estar en Wembley en febrero" explicó el santafesino ex jugador de Newell's, Espanyol de España, PSG y Bordeaux de Franxia.El ex DT Espanyol, Southampton y Tottenham, consideró además que "Parece que no es importante, ya que al Chelsea quiere la Liga de Campeones y la Premier, pero necesitamos empezar a darnos cuenta y darle crédito a un equipo que no jugó antes una final en Wembley.".