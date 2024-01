El oficialismo aspira a sesionar el jueves para tratar la ley "Bases"

Santoro: la ley de Bases "va a tener votación favorable en general y complicaciones en particular"

El diputado de Unión por la Patria (UxP) por la ciudad de Buenos Aires Leandro Santoro cuestionó este miércoles el proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que esta madrugada tuvo dictamen favorable en un plenario de comisiones de la Cámara baja, y sostuvo que el oficialismo "va a obtener una votación favorable en general y complicaciones en lo particular", cuando la iniciativa se debata en el recinto.



"Creo que van a obtener una votación favorable en general y complicaciones en lo particular", sostuvo Santoro en declaraciones a Radio 10.



Tras considerar que "la ley que va a salir es completamente diferente" en relación al proyecto presentado en el Congreso, el legislador opositor consideró que "el problema son las facultades delegadas" contempladas en la iniciativa, y sostuvo que el oficialismo está "extorsionando a la oposición" cuando sostienen que van a revisar las cuentas de las provincias.



"Es un desquicio esto, no tiene sentido, es imposible. Están cumpliendo con la formalidad para conseguir un despacho express", afirmó Santoro, quien destacó la importancia del paro y marcha convocado para hoy por la CGT, al sostener que "si no está esta movilización, sería mucho peor".



Santoro señaló además que "este gobierno está demostrando que no le preocupa en lo más mínimo las formas republicanas".



Y se preguntó: "Qué es esto de decirle a un gobernador 'mirá que no te voy a dar guita para pagar los sueldos`, para que cambien el voto de un diputado'".



En ese sentido, el legislador de UxP consideró que desde el Gobierno "traen la discusión de la reinstalación de Ganancias para la cuarta categoría para atraer gobernadores y utilizar a los gobernadores para que los diputados voten a favor" del oficialismo.