Desde el oficialismo se pronunciaron en contra del paro y la movilización

La Canciller dijo que el paro fue convocado por una "oligarquía de millonarios" / Prensa Cancillería.

El paro no tiene justificación.



Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto.



Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando.



No les tenemos miedo. — Diana Mondino (@DianaMondino) January 24, 2024

¿De que lado estás? ¿De estos nefastos que llevaron al país a la decadencia o de la Argentina que quiere salir adelante?

Hoy paran porque saben que si al país le va bien, a ellos les va a ir mal! pic.twitter.com/09ddXXDRzs — Nahuel Sotelo (@nsotelolar) January 24, 2024

Caputo: "Estamos frente a un paro político por tocarles privilegios"

Por si había alguna duda, además se suma @Kicillofok.

Nunca tan claro para la sociedad que estamos frente a un paro político por tocarles privilegios https://t.co/oxsNTAZjoC — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 24, 2024

Los que están detrás de la marcha de mañana son los mismos que se mantuvieron en silencio los últimos cuatro años. Dicen representar a los trabajadores pero solo defienden sus intereses y privilegios. Con @JMilei viene un ciclo económico favorable y lo saben. pic.twitter.com/RXHm5ajM4Q — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) January 23, 2024

A 44 días del Gobierno de @JMilei, los mismos sindicalistas que estuvieron callados durante 4 años organizan un paro para defender sus privilegios. Que sepan que no hay paro que pueda frenar la ola de cambio de los argentinos que nació en la última elección y que lleva adelante… — Luis Petri (@luispetri) January 24, 2024

El ministro de Defensa, Luis Petri, cuestionó a la dirigencia sindical por organizar una medida de fuerza “a 44 días del Gobierno de Javier Milei” y dijo que “los mismos sindicalistas estuvieron callados durante cuatro años”, en alusión a que no se realizaron paros durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.

A través de un posteo por la red social X, Petri consideró asimismo que la medida de fuerza organizada por la CGT es para “defender sus privilegios”.

“Que sepan que no hay paro que pueda frenar la ola de cambio de los argentinos que nació en la última elección y que lleva adelante nuestro Presidente”, agregó el titular de la cartera de Defensa.

En este sentido, dijo que en el ministerio que encabeza “se trabaja con normalidad”.

Los comentarios de Petri sobre el paro se suman a otros realizados por distintos ministros, entre ellos la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, y la canciller Diana Mondino.

La cancillerconsideró que el paro nacional de la"no tiene justificación" y afirmó que fue convocado por una, lo que, a su criterio,"El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto", expresó Mondino.Para Mondino,, concluyó.El paro convocado por la CGT, que se iniciará a las 12 de este miércoles e incluirá una movilización frente al, esenviados por el Poder Ejecutivo.Por su parte,y planteó queHoy paran porque saben que si al país le va bien, a ellos les va a ir mal".Además, en la publicación agregó un video en el que declaró: "Los Moyano son el símbolo de la decadencia de la Argentina. No se puede decir que están defendiendo a los trabajadores cuando la mitad están bajo la línea de pobreza".En ese marco, en referencia a los dirigentes gremiales, dijo queSotelo reconoció que, pero dijo estar convencido "de que este es el camino correcto para volver a tener generación de empleo privado".El ministro de Economía,, afirmó que el paro nacional convocado para hoy tiene relación con los "privilegios" vinculados con la política, y cuestionó que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se sume a la medida de fuerza."Por si había alguna duda se suma @kicillofok.", escribió Caputo en su cuenta de la red social X.El ministro realizó esta afirmación tras responder un posteo de la canciller Diana Mondino criticando también el paro convocado por la CGT.Por su parte, el senador nacional de La Libertad Avanza (LLA)i sostuvo que el paro, criticó a los dirigentes sindicales que buscan proteger "todos los privilegios" y consideró que se trata de "una medida de supervivencia"."Es un paro político.porque saben que Argentina entró en un ciclo económico favorable donde va a dar señales de recuperación en mayo o junio y saben que si al (presidente Javier) Milei le empieza a ir bien, desaparece el modelo de país y todos los privilegios por los que están marchando ahora", opinó Paoltroni en declaraciones a Radio Con Vos.Asimismo, el legislador sostuvo queporque, a su criterio, no cumple con las condiciones establecidas en la Constitución Nacional."Son las dos caras de la Argentina. Los que quieren ir arriba del carro y que nosotros los sigamos empujando 70 u 80 años más", añadió.