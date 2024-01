Manrique: "Esperamos que sea una marcha multitudinaria y transcurra en paz"

Foto: Camila Godo

El secretario general adjunto de Smata y diputado nacional, Mario "Paco" Manrique, dijo que espera la movilización a Plaza Congreso que se llevará a cabo esta tarde en el marco del paro general convocado por la CGT "sea multitudinaria y transcurra en paz", y criticó al Gobierno nacional por "mandar todos los días un mensaje amenazante" a quienes se oponen al proyecto de ley de "Bases" al DNU 70/2023., afirmó Manrique en declaraciones a Radio 10.El dirigente del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) remarcó que "el Gobierno tiene que entender que fue elegido democráticamente, pero no puede vivir amenazando cada vez que a algún tema se le dice que no"."Es lo que pasa con (el vocero presidencial Manuel) Adorni, que todos los días manda un mensaje amenazante. Nos dice que el gobierno va a aplicar el protocolo (antipiquetes) o que nos van a descontar el salario. No se gobierna así en el Estado de derecho", cuestionó el líder sindical y legislador nacional.Por otra parte, Manrique advirtió que el movimiento obrero organizado "no se quedará mirando cómo se vuelve a implementar el impuesto a las Ganancias" como pretende el Gobierno nacional."Me sorprende que no tengan a nadie al lado que sepa un poco de política y les diga que esas medidas van a aumentar más la conflictividad. El presidente Javier”, sostuvo.