Encontraron sin vida al titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Carlos Pedrini

Foto: Prensa

El titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), Carlos Pedrini, fue hallado este martes por la tarde sin vida en su domicilio del barrio porteño de Parque Chacabuco y el hecho se encuentra bajo "averiguación de muerte dudosa", según informaron fuentes policiales.El hecho ocurrió esta tarde en su domicilio ubicado en la calle Pumacahua al 600, en el barrio de Parque Chacabuco, tras un llamado al 911 de un hombre que aseguró que su compañero de trabajo se encontraba sin vida en el interior de su vivienda particular, consignaron fuentes policiales a Télam.La policía solicitó la presencia del Same, que constató el fallecimiento de Carlos María Pedrini, presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, según informó la policía de la Ciudad de Buenos Aires. La causa del hecho se encuentra bajo investigación caratulada como "averiguación de muerte dudosa".Pedrini de 48 años, comenzó en la gestión pública en 2008, en la Dirección General de la Economía Social de la Ciudad de Buenos Aires y luego ocupó el cargo de viceministro de Desarrollo Social de la Nación, en la gestión de Carolina Stanley como titular de la cartera, durante la presidencia de Mauricio Macri.En 2023, Pedrini asumió el cargo titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, durante la gestión del exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y continuó bajo la actual del alcalde de CABA, Jorge Macri.El referente social de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois lamentó la muerte del funcionario porteño y sostuvo que trabajaba con "esfuerzo y sin prejuicios, abierto al diálogo, intentando esquivar grietas, haciendo desde su cosmovisión lo que creía mejor para la gente""Lamento profundamente el fallecimiento de Carlos Pedrini, dirigente de Juntos por el Cambio, rival político, buen funcionario y mejor persona. Lo vimos trabajar con esfuerzo y sin prejuicios, abierto al diálogo, intentando esquivar grietas, haciendo desde su cosmovisión lo que creía mejor para la gente. Mi sentido pésame a su familia y a sus hijos", dijo el dirigente social en su cuenta de X.En tanto, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, recordó al funcionario y enfatizó que Pedrini "sabía ponerse en el lugar del otro"."Nos conocimos hace 25 años. Se conocía de memoria todos los barrios pobres de la ciudad y muchisimos de todo el país. Nunca lo escuché gritar ni perder la calma. Sabía escuchar y, sobretodo, sabía ponerse en el lugar del otro. Nunca me dijo ‘estoy cansado’. Enfrentó muchas dificultades con entereza", dijo Vidal.Y agregó: "Siempre en pie. Siempre jugando en equipo. Siempre siendo parte de la solución y no del problema. Todavía no caigo y no quiero caer. Abrazo a tu familia como si fuera parte de la mía. Abrazo tus ideas y tu vida, en la que tuve el honor de ser parte. Te voy a extrañar y a querer siempre".En ese sentido, el presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, afirmó: "Quiero expresar mi más sentido pésame para la familia y amigos de Carlitos Pedrini. Una gran persona y un excelente funcionario al que vamos a extrañar mucho".En tanto diputado nacional, Martín Yesa, lamentó el fallecimiento de Pedrini y destacó el trabajo que hizo en la cartera de Desarrollo Social en Pinamar."Hoy murió Carlitos Pedrini, un fuera de serie. Fue viceministro de desarrollo social y en Pinamar nos ayudó con el asentamiento La palangana, que cada año se hacía más grande. Cuando la conoció, puso todo su compromiso para urbanizarla, que las familias vivieran en condiciones dignas y que el asentamiento no creciera más reproduciendo todo tipo de inequidades. Lo logramos", expresó Yesa."Es de esas personas que hace cosas importantes sin esperar nada a cambio, nunca quiso fama ni nada similar. Como amigo leal e incondicional. Un beso al cielo para vos, Charly", agregó.En tanto, el diputado porteño de JxC, Sergio Abrevaya sostuvo: "Lamento profundamente el fallecimiento de Carlos Pedrini. Un gran político que trabajaba con dedicación y compromiso".La legisladora porteña de Unión por la Patria (UxP) Claudia Neira también lamentó "el fallecimiento de Carlos Pedrini, un funcionario valioso, siempre dispuesto, aun perteneciendo a espacioso políticos diferentes, a trabajar en conjunto para resolver los problemas de la gente. Un abrazo a sus familiares y amigos"La senadora del radicalismo por Tucumán, Beatriz Avila, dijo: "Hoy se nos fue el querido Carlos Pedrini. Supiste ganarte el cariño y el reconocimiento por el militante y político que eras. Pero sobre todo por ser buena persona. Descansa en paz".