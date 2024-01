Boca presentó oficialmente a Lema y Zenón, los nuevos refuerzos de la temporada

Boca presentó a sus refuerzos / Foto: Osvaldo Fanton.

Riquelme encabezó el acto / Foto: Osvaldo Fanton.

Lema y Zenón ya entrenaron con el plantel / Foto: X @bocajrsoficial.

Zenón en acción / Foto: Prensa.

presentó este martes en conferencia de prensa a los dos nuevos refuerzos para la temporada 2024, el mediocampista zurdo, procedente de, y el defensor central, quien arribó de, quienes a su vez destacaron el "sueño" que significaba para sus carreras el llegar a la entidad xeneize.El presidenteprimeramente anunció que el plantel profesional realizará "cada pretemporada" en el país, en lo que pareció una diferenciación de, que arribó procedente de, donde realizó la preparación y jugó dos amistosos, con sendos triunfos.Luegodedicó encendidos elogios a los refuerzos que tendrá a su cargo el entrenador, al expresar que "para nosotros es un sueño también tener aen el club, y le deseamos que sea muy feliz”, por el veterano zaguero, quien fue adquirido a los 33 años.En relación a, una de las grandes promesas del fútbol local con 22 años, le agradeció "la fuerza que hiciste para llegar a nuestro club”, al referencia a las prolongadas gestiones hasta finiquitar el pase.A su turno,declaró que le resultaba "un sueño" jugar eny agregó: "”.“Cada paso que di en mi carrera y en mi vida, me llevó a estar acá. Así que eso me dice que hice las cosas muy bien. Me costó mucho y vine con el objetivo de disfrutar”, expresó el exjugador demanifestó el jugador de 33 años."Siempre prioricé el sacrificio, la voluntad, tratar de corregirme mucho y meterle. Después, de mis cualidades puedo decir juego aéreo y marca, y debo cumplir en todo para jugar en Primera División. Quiero que todo se potencie en este club y trabajar al máximo mis limitaciones y cumplir en cancha", explicó el jugador chubutense.Sobre la lesión del defensor y capitán del club,, que padece un desgarro del gemelo interno en su pierna izquierda y será baja entre 3 y 6 semanas,comentó que le deseaba "una pronta recuperación, porque es una persona fenomenal"."No pensé entrar tan rápido, traté de plasmar lo que me dijo el técnico: un equipo con buena tenencia, agresividad y que ataque permanentemente", cerró.Por su parte,manifestó que "soñaba jugar acá desde chico" como toda su familia, y agregó: "Quiero empezar lo antes posible, estoy disfrutando mucho y estoy muy contento".“Tenía mucha ansiedad, quería que se defina lo antes posible para poder estar en este club tan hermoso y ponerme a la par de mis compañeros. Es un sueño para mí y voy a tratar de dejar todo dentro de la cancha", comentó el correntino de Goya, en relación a las idas y vueltas sobre su llegada al “xeneize”.Sobre su idolatría por el presidente desé sinceró: "Siento felicidad,es un ídolo, hemos cantado sus goles en nuestra ciudad (Goya) somos hinchas y tenemos recuerdos de los goles que ha hecho. Quiero agradecerle por estar yo acá y quiero devolverle esa confianza que tuvo para conmigo"."Desde el primer momento le pregunté al(jugador de) para saber cómo era todo. Siempre me decían que era lo mejor que tenía, que lo disfrute mucho, porque no se vive en otro lugar lo que se vive acá. Me iba a dar cuenta después de cada partido que me toque jugar. El Kily (el DT tatengue) me dijo que disfrute mucho, que me iba a un club muy grande”, contó en la presentación el jugador de 22 años."Jugué de lateral, lateral volante, volante interno, de enganche y de doble 5. Siempre trato de sentirme cómodo donde me ponga el técnico, pero pasé por varias posiciones. Desde ese lado no tengo problemas y trato de aprender. Trato de asistir y de sacrificarme por mis compañeros", dijo en referencia a su ubicación dentro de la cancha.destacó que “hay que devolver ese cariño dejando todo en la cancha. En todo lo que toque competir hay que dejar en lo más alto a este club”, mientras que Lema, manifestó: "Vamos a dejar en la cancha todo para que el hincha se vaya contento a su casa. Eso es fundamental".Por lo pronto, el equipo que conducetendrá su debut en lael sábado próximo a las 19, en condición de visitante ante Platense.