Los vecinos marcharon hasta la comisaría en reclamo de justicia por el crimen de Umma

La convocatoria comenzó a las 19 en la esquina de Pío Baroja y París, en dicha localidad del partido de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano, donde ayer se produjo el crimen de la niña.Posteriormente, con la llegada de los primeros manifestantes, comenzó un sostenido aplauso que se extendió por más de 15 minutos, mientras se formó una ronda encabezada por niños de la misma edad de la víctima.fueron algunos de los carteles que llevaban en sus manos los niños.Una de las menores no pudo contener el llanto y se abrazó fuertemente a su mamá, quien contó al canal de noticias TN: “Quiso venir, es compañerita de escuela (de Umma) desde salita de 3 y ahora la quería llevar un ratito para atrás para que se calme y no quiere, se quiere quedar acá”., enfatizó la mujer, también conmovida.Alrededor de las 19.30, los vecinos comenzaron a movilizarse unas 16 cuadras a pie, gritando por “justicia”, hasta la comisaría 7ma. de Villa Centenario, situada en la esquina de Bilbao la Vieja y Ana Acerboni, y donde se encuentra detenido Patricio Valentín García (22), el único arrestado hasta el momento por el crimen.Al llegar, un vallado impidió la llegada de los manifestantes a la puerta de la seccional, y luego de unos minutos miembros del grupo de Vecinos Unidos de Villa Centenario ingresaron para mantener una reunión con el nuevo comisario.Al salir, una de las representantes señaló a los presentes que “hay una nueva organización en la comisaría” y que les “pidieron perdón por las vallas, pero no querían inconvenientes”.Finalmente, y pese a una nueva discusión con los policías respecto a las vallas, alrededor de las 20.40 los vecinos comenzaron a desconcentrarse sin inconvenientes.