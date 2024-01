Fito, Fabi Cantilo, Aznar, Lebón y Charly, con el eterno recuerdo del "Flaco" Spinetta

Luis Alberto Spinetta nació el 23 de enero de 1950 y murió el 8 de febrero de 2012 / Foto: archivo.

El Flaco Spinetta junto a su familia / Foto: archivo.

Extrañamos tanto a Luisito. Inventor de música y palabras. Poeta clown delirante del amor. Metafísico argentino hermano de Xul y Macedonio. pic.twitter.com/pkvuPWRlAb — Fito Paez (@FitoPaezMusica) January 23, 2024

Por lo menos hasta que se apague el sol y desaparezca la música o una manga de idiotas tire al mundo por la borda por amor al dinero. Seguimos escuchando tu ruido de magia. Esta es una ínfima parte de mi vida con Luis. @SpinettaOficial pic.twitter.com/ek0wrFXlvV — Fito Paez (@FitoPaezMusica) January 23, 2024

Feliz cumple Pa! Rey de la música y la mistica ❤️🎵 te extraño siempre pic.twitter.com/APUAvog9t8 — El Dante (@dantespinetta) January 23, 2024

Luis con su hija menor Vera / Foto: IG.

Catarina y Luis Alberto Spinetta / Foto: IG.

En Argentina celebramos el Día Nacional del Músico, un homenaje al gran Luis Alberto Spinetta y a quienes hacen que toda la vida tenga música.#DiaNacionalDelMusico pic.twitter.com/SCe02L7OPk — Los Pericos (@pericosreggae) January 23, 2024

¡Feliz día del músico! ¡Feliz cumpleaños, Luis Alberto Spinetta! Siempre en nosotros, irrepetible y genial.

Orgulloso de ser tu biógrafo. Bendecido por tu buena (y a veces mala) onda conmigo. Te espero en el aire. pic.twitter.com/gRyNI7e9a0 — Sergio Marchi (@marchisergio) January 23, 2024

Luis Alberto Spinetta este martesEs por su fecha de nacimiento que desde 2015 se celebra en Argentina cada 23 de enero, el Día Nacional del Músico.“Spinetta” fue tendencia en X -ex Twitter- y también colmó otras redes sociales con fotos, videos y mensajes de cumpleaños en honor a "El Flaco",Compañeros y amigos del mundo de la música, sus hijos y familiares, y muchas personalidades de la cultura y de otros ámbitos, recordaron al artista multifacético en posteos.compartió un hilo de mensajes y fotos junto a Luis y con las siguientes palabras en honor a su colega y amigo:Inventor de música y palabras (...) Por lo menos hasta que se apague el sol y desaparezca la música o una manga de idiotas tire al mundo por la borda por amor al dinero. Seguimos escuchando tu ruido de magia".“¡Gracias Luis! ¡Feliz Día Nacional del músico!”, escribióen sus historias de Instagram.Por su parte,en Instagram compartió un posteo con palabras al músico autor de la célebre obra "Artaud": "Hoy en Argentina celebramos el Día Nacional del Músico,Cuando volví al país, él me dejó escribir “Mañana o pasado”, tema que grabamos en Pescado 2. Fue el primero que me abrió la puerta a la composición. Hasta el día de hoy, es mi amigo, es mi hermano y lo amo con toda mi alma. Gracias Luis.¡Feliz Día! "Además, los, repostearon en historias de Instagram un video de una entrevista a Spinetta, compartido por la cuenta oficial de esa banda.también recordaron a su padre en redes sociales., el hijo mayor y también músico, subió una foto icónica del compositor de obras como "Cantata de Puentes Amarillos".este martes le dedico tres historias en esa misma red social con fotos de él y con él con las siguientes palabras: "Feliz cumple papá hermoso. No olvidar más tu ejemplo. El amor, el humor, la humildad, la libertad”.En el caso de, subió un posteo de tres fotos, una junto a su padre y unas breves palabras de afecto: "Papi brillante de luz, el más radiante de la galaxia. Celebramos tu amor y tu música x siempre. Feliz Cumpleaños. Te amo y te extraño".también recordó a su padre en redes sociales: eligió compartir publicaciones de otros con videos, fotos y covers de Luis Alberto.Su colega y amiga,lo recordó con un video tocando su canción "Cuando el arte ataque": "Día nacional del músico en conmemoración al nacimiento de Luis Alberto Spinetta. Por suerte conocí a este extraterrestre!"., también homenajearon con un video al líder de Pescado Rabioso.Por otro lado, el periodista, quien escribió biografías de rockeros como Spinetta, Charly, Cerati y más, le dedicó unas palabras a El Flaco en el Día Nacional del Músico: "Siempre en nosotros, irrepetible y genial.".Incluso personalidades de la cultura y las ciencias sociales como el historiadortambién lo recordó al fundador de Almendra en la red X: "Un día como hoy del año 1950 nacía el querido Luis Alberto Spinetta. Siempre presente maestro Luis Alberto".