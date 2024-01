Secuestraron cinco lagartos pogona y ocho ranas albinas en Rosario

Ranas albinas / Foto: Prensa.

El "dragón barbudo" y la rana albina

Lagarto pogona / Foto: Prensa.

Cinco lagartos de la especie pogona y ocho ranas albinas fueron secuestrados por personal de la Dirección de Fauna de Santa Fe en un comercio del centro de la ciudad de Rosario por “venta irregular de fauna silvestre”, al no contar con los permisos obligatorios y los cuidados necesarios para los animales, informaron fuentes municipales.Las especies secuestradas fueron puestas a resguardo por el personal de Fauna “en un espacio acorde al hábitat necesario para su desarrollo”, informó la Dirección de Proximidad de la Secretaría de Control municipal, que participó del procedimiento.Los trece animales corresponden a lo que se conoce comoy que las autoridades denominan fauna silvestre.El procedimiento se realizó en un comercio ubicado en calle Mitre al 300, en el centro de la ciudad santafesina de Rosario.Allí se constató “lay también las condiciones de funcionamiento del propio del local para la venta de ese tipo de especies”, detalló el municipio local a través de un comunicado.Además, se labraron las actas correspondientes para que el Tribunal de Faltas Municipal sancione al titular del comercio de acuerdo a la normativa vigente.Una de las infracciones consistió en que en el local“que se ocupe de controlar lo relativo al estado de los animales”, señaló el municipio rosarino.Además, se constató durante el operativo de control la, que no está habilitado para ese fin.El lagarto de la especie pogona -también conocido como- es un reptil originario de las zonas desérticas de Australia que suele comercializarse como mascota.Cinco de ellos fueron secuestrados de una pecera ubicada en el comercio inspeccionado en el centro rosarino.La rana albina, originaria del continente africano, también se vende como mascota y tiene vientre blanco y el dorso amarillo, que se combina con ojos rojizos.Tras el procedimiento de este martes y el secuestro de las especies de fauna silvestre, el secretario de Control de Rosario, Diego Herrera, dijo que“Para nosotros este tipo de intervenciones son muy importantes. Actuaremos con mucha fuerza sobre aquellos que no respeten la normativa”, concluyó el funcionario.