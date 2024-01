Tarja Turunen: “Me encanta ver que hay muchas mujeres fuertes en la escena del metal”

Tarja Turunen, la finlandesa que concilió la lírica con el heavy metal. (Arte: Jazmín Guzmán)

Tarja, nacida en 1977, vivió siete años en Argentina. (Foto Prensa)

La estrella finlandesa se enamoró de un argentino y su hija Naomi nació en nuestro país.

Madres, maestras, entrenadoras

Voces amigas

Naomi

Todas las voces de Tarja

Viviendo el sueño en Argentina

El metal sinfónico es uno de los géneros que existen dentro delnacido de la evolución de otros estilos comoSe caracteriza por la combinación de elementos de la música clásica como violines y otros instrumentos orquestales; el canto lírico propio de las voces de la ópera y los sonidos del metal con sus guitarras eléctricas, batería y bajo.Del choque de estos dos planetas nace lo que podemos describir como; un estilo particular que también tiene su expresión en la estética visual y la temática de las letras que incluyen esoterismo, naturaleza y criaturas fantásticas.-considerada la primera en incursionar en el metal sinfónico- utiliza una orquesta en vivo como acompañamiento. En los dos años que siguieron, se dio el surgimiento de, esta última, con una de las voces más icónicas del metal sinfónico:-banda originaria de Finlandia- es una de las más representativas del género. Fue fundada por el músico Tuomas Holoppainen en 1996.y su presencia contribuyó a la enorme popularidad de esta banda en el ámbito internacional, pero por diferencias con el fundador, fue despedida en octubre de 2005.Ese episodio representó el puntapié inicial de una exitosa carrera como compositora y cantante solista. No obstante, hasta el día de hoy se la sigue asociando con aquel período de su vida musical, que dejó, del álbum “Century Child (2002).“Mi madre me apoyó siempre. No tenía formación musical pero sì uLe dediqué mi primer simple navideño(2006) (“Te hubiera encantado esto”) poco después de su fallecimiento porque perderla fue un momento terrible en mi vida. Otras mujeres que me apoyaron durante mi carrera fueron las increíbles entrenadoras/maestras de canto que tuve en mi vida. Todas han sido enormemente comprensivas y dudo que hubiera podido pasar por todo esto sin que estas mujeres me impulsaran".El primer paso de Tarja luego de su salida de Nightwish fue un éxito:Aliento de eternidad") con canciones navideñas en finés que resultó ser DCiertamente, a su madre le hubiera encantado.“Al comienzo de mi carrera solista, quería ver si era capaz de escribir mis propias canciones, ya que antes no había escrito ni una sola con la banda. Para nada quería hacer canciones de otros autores o hacer versiones de temas conocidos para abrirme un nuevo camino, por eso necesitaba que esto funcionara. Afortunadamente, al principio recibí ayuda de compositores profesionales y luego, poco a poco, fui confiando en mis propios instintos y a ser más valiente para plasmar mis propias ideas. Me encanta el hecho de que hoy en díay no hay nadie que me diga cómo debo hacer las cosas. Por supuesto, la canción 'Oasis' es una de las más importantes para mí porque resulta ser la primera mía que se lanzó en un disco”."Oasis" pertenece al álbum “My Winter Storm” (2008), el primero solista que contó con colaboraciones de músicos consagrados comoy la vocalista de metal Doro Pesch, y que llegó a ser número uno en ventas.“Es encantador ver que hoy son muchas las mujeres fuertes en la escena del metal. He hecho amigas maravillosas a lo largo de los años en este negocio y estoy muy feliz si alguna de las mujeres del metal me ve como su modelo a seguir.Entre esas amigas, por ejemplo, se encuentra la ya mencionada cantante alemana Doro Pesch, una de las pioneras del género, quien participó de su disco debut, yDe las nuevas generaciones de voces del género, otra de esas amistades de la música escon quien interpreta la canción “Demos in You” del álbum “(2016).El(2010), del que fue tanto productora artística como ejecutiva, es hoy considerado uno de sus mejores trabajos. Con él recorrió varios países en una gira promocional mundial que duró dos años, terminó en Argentina y dio origen a su primer disco en vivoTarja promocionaba su segundo disco solista y se mezclaba con su público en pleno show. Entre ella y la multitud había una presencia de incógnito:Tiempo después, su pequeña hija Naomi sería inspiración - y parte- de la cancióndel cuarto álbum de estudio de la artista “Colours in the Dark” (2013) y donde se la puede escuchar en la mitad del tema. Pero, antes de eso, Tarja dejaría esta emotiva interpretación en vivo de la canciónen el recuerdo de sus fans argentinos para siempre.La voz de Tarja ligada al metal sinfónico desde sus inicios con Nightwish, donde transitó nueve años de su carrera musical, trasciende toda etiqueta;demostró su enorme versatilidad no solo en sus álbumes de rock “My Winter Storm”, “What Lies Beneath”, “Colours in the Dark”, “The Brightest Void”, “The Shadow Self” e “In the Raw”, sino también en todos sus proyectos en diferentes géneros que dominó con sobrada pericia, al interpretar desde piezas clásicas como, a clásicos argentinos como “de los Redondos, o, de Soda Stereo.En el marco de la gira promocional del lanzamiento de su primer álbum de “grandes éxitos”, titulado, Tarja regresará a nuestro país en marzo, donde girará junto a Marko Hietala (ex-Nightwish) por primera vez en 18 años.Se presentará el viernes 1 de marzo en Mar del Plata y el domingo 3 de marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“El álbum principal de 'Living the dream' consta de temas que son los favoritos de los fans y temas que también se reproducen en mis shows. Pero luego hay una versión multimedia del álbum en la que personalmente elegí las canciones preferidas de mi carrera; son diferentes entre sí, más progresivas y no tan radiables”, describe Tarja Turunen,