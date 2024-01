Sigue sumando adhesiones el paro convocado por la CGT contra el DNU y la ley "Bases"

Marcha de aceiteros en 2023/ Foto archivo Télam

Bancarios

✋🏻 Desde la Asociación Bancaria volvemos a reiterar una y mil veces, que EL SALARIO NO ES GANANCIA y nos oponemos a cualquier intento de reestablecer este impuesto.



Por nuestros derechos, el 24 de enero ¡PARO NACIONAL!



Nota 👉 https://t.co/vm44JuYQ1s

Sergio Palazzo / Foto: Flor Downes

Médicos

Médicos públicos y privados del @SindicatoAMRA se suman al paro general del #24EParoGeneral

🔵🔴https://t.co/F08C47y58P

Varios gremios y asociaciones profesionales se sumaron este martes al paro y a la marcha que se realizará el miércoles hacia el Congreso, convocados por la Confederación General del Trabajo CGT),El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) se sumó a la convocatoria, a pesar de que "no hay conflicto con los empresarios" porque "logró equiparar la inflación de 2023" y precisó que la medida de fuerza en el sector comenzará esta medianoche durante 24 horas.Así lo señaló un documento de la organización sindical que repudió el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 y la ley 'Bases' que envió el presidente Javier Milei al Parlamento.El titular del gremio,, remarcó que el sindicalismo "está hoy dando una batalla históricaque pretendeque costaron un gran esfuerzo a otras generaciones, por lo que hay que defenderlos"."Los aceiteros rechazaron de forma rotunda esta profunda reforma laboral que se pretende instaurar, y defenderán los derechos ganados, como lo hacen con el salario, en una lucha para sus hijos y para todos aquellos que mañana sean trabajadores del sector", aseguró.El dirigente gremial aclaró que en la actualidad "no hay conflicto con las empresas", y explicó que la decisión del plenario obedeció a "una convocatoria nacional de la CGT, aunque los trabajadores se expresaron y, de forma unánime, quieren parar 24 horas"."No hay conflicto con los empresarios. El gremio logró equiparar la inflación de 2023; las negociaciones se realizaron en buenos términos a pesar de que no fue el mejor año para la actividad; se reconocieron los derechos y no hubo despidos, pero los trabajadores señalaron que no es posible quedarse de brazos cruzados y esperar el garrote", concluyó.En línea similar, la Asociación Bancaria (AB), que conduce Sergio, ratificó el paro general a partir de las 12 del miércoles y la movilización hacia el Congreso por "en defensa de los derechos" y en rechazo de las medidas económicas oficiales, además de denunciar que "el Gobierno pretende imponer otra vez el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores".Un documento firmado por Palazzo y el secretario de Prensa,, y titulado "Por si no está claro: el salario no es ganancia", denunció que "el Gobierno enviaría en breve un proyecto de ley que pretende, ahora camuflado con el nombre de 'Impuesto a los Ingresos Personales'", puntualizó."Cuando se creía que esta pelea había terminado, luego de tanto tiempo de lucha para finalmente derogar ese nefasto impuesto, el presidente Javier Milei nuevamente reflota el tema a meses de haber sido eliminado". sostiene la organización.Palazzo y Bustelo añadieron que, además de haber manifestado de forma pública que se cortaría un brazo si aumentaba o imponía un tributo nuevo". Y enfatizó que luego de "tantos impuestazos no le alcanzarían los brazos de todo el Gabinete, pero sí el desparpajo de borrar con el codo lo que escribió con la mano".La Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), en tanto, que dirige, ratificó este martes la adhesión a la medida de fuerza y aclaró que su huelga será de 24 horas ".""La desregulación de los valores de la medicina prepagaque reclamamos paritarias y convenios colectivos de trabajo", sostuvo AMRA en un comunicado.La organización que representa a médicos del ámbito público y privado advirtió que "la prestación de servicios con facturación periódica, que supone el DNU 70/23,l".Añadió que "el solo hecho de realizar medidas gremiales y paros expondría a nuestros colegas a sanciones y despidos injustificados, avalados por este decreto; por estos motivos adherimos a la medida gremial y seguiremos sosteniendo la bandera de defensa de la salud como un derecho", detalló AMRA en un comunicado."Por estos motivos es que adherimos a la medida gremial y seguiremos sosteniendo la bandera de defensa a nuestra profesión y a la salud como un derecho", dijo AMRA.