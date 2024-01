La capital nacional de vuelo de montaña realiza la segunda edición del Trevelin Fly In

Foto: Gentileza Patagonia Bush Pilots.

El vuelo de montaña es una de las actividades más promocionadas y buscadas dentro del turismo aventura que se realiza en la localidad de Trevelin, ubicada en la provincia de Chubut, declarada, donde los días 27 y 28 de enero tendrá lugar un evento internacional para competir en este tipo de disciplina."Bush flying se traduce como vuelo salvaje, y es un tipo de vuelo que se hace de una ubicación a otra, sin necesidad de que sea un aeródromo o una pista de aterrizaje", explicó a Télam,, conocido como "Queque", uno de los organizadores del Trevelin Fly In 2024."El vuelo bush es algo particular, una cosa distinta dentro de la aviación, que por lo general se realiza en lugares de montaña donde las distancias entre un lugar y otro son grandes, y la particularidad es que aterrizás al lado de un río, de un lago o en la cumbre de una montaña, porque no necesitás una pista de aterrizaje", detalló..El Trevelin Fly In es un evento quey en esta segunda edición, organizada por, con el apoyo de la Municipalidad de Trevelin, participarán pilotos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos."En el evento competimos entre los pilotos a ver quién despega y quién aterriza en menor distancia un avión", explicó "Queque", quien ostenta un récord reciente de 37 metros en el aterrizaje.En cuanto a las características que debe reunir la aeronave, puntualizó que, y agregó que "de ahí sale el término STOL: Short Take-Off and Landing".Además de la competencia de los pilotos con sus aviones, en el Trevelin Fly In 2024También se brindarán, y unEl sábado 27 se dará inicio a la, y el domingo se realizará el, con bolsas de harina brindadas por Mervyn Evans, del Molino Harinero Nant Fach.Según adelantó Queque, el Trevelin Fly In será transmitido por primera vez en vivo y podrá seguirse desde todo el mundo.La presentación del Trevelin Fly In se realizó este lunes en la sede del municipio y estuvo a cargo de la la secretaria de Coordinación de Gabinete,; el secretario de Turismo,; Ezequiel "Queque" Parodi, de Patagonia Bush Pilots; y, por parte de Track Day.Queque es piloto y fundador, junto a Federico Schwab, dey disfrutar desde el aire de los majestuosos paisajes de la Patagonia.La escuela de aviación existe desde el, momento en el que recibieron su primer avión, comprado a medias por ambos socios fundadores.En ese entonces,, hasta que en 2020, poco antes del comienzo de la pandemia de coronavirus, iniciaron la construcción de su propio hangar, que tardaron ocho meses en terminar y donde actualmente realizan las actividades de vuelo y cuyo aeródromo será sede del Trevelin Fly In 2024.Cuando empezó con el proyecto de la escuela, Queque se había propuesto como objetivos "contar con una regulación municipal o local del vuelo bush, ser parte de la idiosincrasia de los habitantes de Trevelin en el sentido de que la aviación sea parte del pueblo donde viven, y hacer un evento como el que estamos haciendo"., explicó a Télam el secretario de Turismo municipal, Juan Manuel Peralta.El funcionario destacó queSi bien la localidad cuenta con una reglamentación municipal particular para los vuelos bush, Peralta puntualizó que esa ordenanza también determina que"Esto es así principalmente por el ruido y lo que puede producir en las aves, ya que Trevelin se distingue por el cuidado del ambiente, la conexión con la naturaleza y las culturas ancestrales, en una visión de sustentabilidad", subrayó.Trevelin, que significa, es una pequeña localidad y uno de los destinos turísticos de la comarca Los Alerces en la Patagonia chubutense, que tiene una impronta galesa heredada de sus primeros pobladores y ha sido distinguida por la Organización Mundial de Turismo (OMT) como uno de los pueblos rurales turísticos más lindos de todo el mundo.