Boca se pone a punto para el arranque de la Copa de la Liga

El chileno Palacios, en la mira de la dirigencia

Juan Román Riquelme eligió al dirigente Diego De la Fuente como su vice segundo El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, quien ganó las elecciones en el club el pasado 17 de diciembre, confirmó este martes que su vicepresidente segundo será Diego "Tata" de La Fuente, el dirigente peronista oriundo de Florencio Varela.



De la Fuente, el nuevo integrante de la Comisión Directiva, estará detrás del ídolo xeneize y de Jorge Ameal, que en este nuevo ciclo es el vice primero y fue presidente de la institución en dos ocasiones (2008-2011 y 2029-2023).



De la Fuente es secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Florencio Varela. Además, es quien lidera la filial de Boca en esa localidad del Sur del Gran Buenos Aires. En sus redes sociales, se define como “Varelense y Peronista”.



Desde hace años que apoya la gestión de Riquelme en el club.



El "Tata” anunció, a través de su cuenta de X (ex Twitter), que es el nuevo vicepresidente segundo de Boca. “Quiero agradecer muy especialmente a Juan Román Riquelme por su decisión y confianza para designarme como Vicepresidente Segundo de nuestro querido Club Atlético Boca Juniors“, manifestó.



"Es un honor representar a todos los socios, quienes nos brindaron la confianza y el respaldo contundente para gestionar con compromiso, responsabilidad y amor para nuestro querido Club Atlético Boca Juniors“, agregó el nuevo dirigente.

volvió a entrenarse este martes en el predio de Ezeiza, en una práctica abierta para los medios de prensa, dondetrabajó diferenciado debido a una molestia física y después se realizó estudios para ver cuál es su lesión, en tanto la dirigencia va a la carga por el volante chilenoSaracchi, marcador de punta izquierda de 25 años, quien llegó el año pasado y tuvo dos buenos partidos en las victorias en los amistosos ante Gimnasia y Tiro de Salta por 1 a 0 y Talleres de Córdoba por 2 a 1, no practicó con sus compañeros por una molestia muscular.De acuerdo con el resultado de los estudios, se verá si el futbolista uruguayo está en condiciones de ser convocado para el encuentro del próximo sábado, de visitante ante Platense, por la primera fecha del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional.En la práctica de esta mañana estuvo el mediocampista, quien por primera vez se entrenó con sus nuevos compañeros, ya que el lunes el ex Unión de Santa Fe trabajó con parte del cuerpo técnico que dirige el entrenador Diego Martínez.Junto con el otro refuerzo boquense en este mercado de pases -el defensor Cristian Lema- el volante correntino, de 22 años, será presentado en la sala de conferencias ubicada debajo de una de las tribunas de la Bombonera.En el entrenamiento abierto para los medios, los jugadores realizaron ejercicios físicos a las ordenes del profesor Juan Manuel Conte.El plantel volverá a trabajar mañana desde las 9 en Ezeiza y seguramente el técnico empezará a diagramar el equipo, que será muy parecido al que jugó el sábado pasado en el estadio Mario Alberto Kempes ante Talleres.El otro tema que ocupa al "mundo Boca" es la búsqueda de un volante creativo con gol: en esa posición está solo el mendocino Ezequiel Bullaude, ya que Cristian Medina está con el seleccionado Sub 23 participando del torneo Preolímpico de Venezuela.En tanto, Vicente Taborda volvió a préstamo a Platense y Aaron Molinas está muy cerca de jugar en Olimpia de Paraguay.El candidato a incorporar es el chileno, de 23 años, quien está a préstamo en Colo Colo hasta el 30 de junio de este año y cuyo pase pertenece a Vasco Da Gama.“No tengo mucho para hablar, eso lo ve mi representante con los dirigentes, parece que hay algo concreto y hay que ver que sea lo mejor para todos, y en especial para mí”, fue la frase que eligió el futbolista trasandino para referirse a la consulta de la prensa de su país sobre el avance concreto de Boca sobre su ficha.Su situación en Colo Colo, en donde lleva jugados 35 partidos y anotó 13 goles, es una traba para el Xeneize: el club compró el 20 por ciento de su ficha a Vasco da Gama a comienzos de 2023.Como la mitad restante es de los brasileños, los chilenos no tienen la potestad plena para evitar el pase a Boca, que negocia con ambos clubes en paralelo.Según dijeron a Télam allegados al Consejo de Fútbol boquense, el club de la Ribera buscará comprarle parte de la ficha a Vasco Da Gama. Y de llegar a un acuerdo con los brasileños, Boca intentará resarcir económicamente al Colo Colo para cortar el préstamo, que tiene vigencia hasta el 30 de junio.El club chileno incorporó a Palacios a principios de 2023, a préstamo por un año. A mediados del calendario pasado, ejecutaron la cláusula para comprar el 20% del pase del mediocampista ofensivo, pagaron 500 mil dólares y así aseguraron que su estadía en Colo Colo se extienda hasta junio de 2024.Las próximas horas son claves para ver si se puede realizar la operación con la cual Boca se retiraría del mercado de pases.Por último, hay un interés del Botafogo por: el club brasileño habrían ofrecido de entrada apenas 1 millón de dólares, cuando la cláusula de rescisión del defensor peruano es de 8 millones de dólares.“Siempre con alegría pase lo que pase y que nadie nunca te borre la sonrisa”, dijo el "Rayo" en su cuenta de Instagram, junto a una foto sonriente. Pero alcanzó para generar la banca de los hinchas con comentarios pidiéndole al lateral peruano que no se vaya nunca del "Xeneize".Advíncula tiene contrato con Boca hasta diciembre de este año, con lo cual en junio ya podría negociar como agente libre con cualquier club. Conscientes de esa situación, desde Botafogo lo buscaron con una oferta muy baja para el nivel actual del peruano: en primera instancia ofrecieron un millón de dólares por su ficha para llevárselo ahora.Si bien su representante avisó que están pendientes del mercado de pases y lo que podría representar para Luis un pase a esta altura de su carrera, también dejó entrever que cuando llegue la hora de negociar con Boca lo harán con ganas de seguir en el club de la Ribera.