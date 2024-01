Empresarios de la construcción y cámaras de comercio rechazan el paro

“La Argentina enfrenta una crisis de proporciones y es imprescindible que todos los actores políticos y sociales profundicen los mecanismos de diálogo", señaló la Cámara Argentina de la Construcción. (Foto Pablo Añeli)

La CAME tampoco apoya el paro

Para la CAME, el paro "conllevará una pérdida económica mayúscula para el país", ya que "implicará un día sin producción y sin actividad comercial". (Foto: Diego izquierdo)

Los comerciantes santafesinos, en contra del paro

El Centro Comercial de Santa Fe admitió que "el derecho a huelga es indiscutible y debe ser respetado", a la vez que señaló que "el titular de una empresa no está obligado a abonar el día no trabajado".

Lacuestionó este martes el paro nacional convocado para el miércoles 24 por la Confederación General del Trabajo (CGT) y llamó a buscar “otros mecanismos”, al tiempo que convocó al diálogo entre los diferentes actores.A través de un comunicado,, y expresó su “rechazo a la realización de un paro nacional a poco más de un mes de iniciada la gestión del Gobierno”.La patronal remarcó que la medida de fuerza “no es pertinente”, porque“La Argentina enfrenta una crisis de proporciones y es imprescindible que todos los actores políticos y sociales profundicen los mecanismos de diálogo que están lejos de las medidas de fuerza como la que propone la CGT”, pidióSeñalaron, en referencia a la ausencia de paros durante la presidencia de Alberto Fernández, que el uso que se harádurante los cuales todos los indicadores sociales se deterioraron significativamente”.“Desde la Cámara Argentina de la Construcción redoblaremos los esfuerzos para trabajar junto con las autoridades y los representantes de los trabajadores para encontrar soluciones a los problemas que impactan gravemente al sector en todo el país”, concluyó la Camarco.El lunes, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también cuestionó la medida de fuerza y señaló que no es "el instrumento que vaya a revertir esta situación" que atraviesa el país.Del mismo modo, advirtió que, ya que "implicará un día sin producción y sin actividad comercial".. Entendemos y compartimos la incertidumbre imperante y la angustia que afecta a buena parte de nuestra población, pero no creemos que un paro sea el instrumento que vaya a revertir esta situación”, resaltóOtro pronunciamiento crítico con el paro fue el de la, que consideró que con la medida de fuerza los dirigentes gremiales lo que buscan es "claramente en salvaguardia de sus privilegios corporativos y alejada al operario común, sostén de la actividad económica".El Centro Comercial de Santa Fe se manifestó este martes en contra del paro convocado para este miércoles por la CGT y advirtió respecto de los empleados de ese sector que adhieran a la medida que "es importante destacar que el titular de la empresa no está obligado a abonar el día no trabajado".Mediante un documento titulado "El derecho a trabajar", la entidad sostuvo que los comerciantes "no estamos en condiciones de parar las actividades en momentos de alta complejidad para la gestión empresaria" y aclaró que su postura "no se basa en conceptos ideológicos sino de sentido común".Además, señala que "el paro general de actividades propuesto para el 24 de enero nos insta a pensar sobre los argumentos del mismo"Dicha decisión significadado que entorpece las actividades productivas y entendemos que nuestro país necesita trabajar para sostenerse, en épocas difíciles, tanto económica como socialmente", añade el texto.Luego de admitir que, el comunicado advierte que "es importante destacar que el titular de la empresa no está obligado a abonar el día no trabajado"."En ese marco proponemos, junto a las Cámaras y Asociaciones de calles y avenidas que integran nuestra entidad, que teniendo en cuenta los horarios en los cuales puede haber inconvenientes por la adhesión que adopta cada gremio, nuestro sector trabaje normalmente", agrega."Reiteramos nuestro respeto al derecho legítimo de quienes deciden adherir al paro, a la vez que requerimos se tenga el mismo respeto a quienes entienden queque aquejan a nuestra sociedad", concluye el escrito., que representa a los trabajadores del sector, ya anunció su adhesión a la medida a partir del mediodía.Las centrales obreras santafesinas adhieren a la medida dispuesta por la CGT y realizarán un acto a las 13 frente a la Legislatura Provincial, que incluirá la lectura de un documento que le pedirá a todas las bancadas del Congreso el rechazo al DNU y al proyecto de Ley Ómnibus, según anticiparon voceros gremiales.