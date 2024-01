Agustín García Basso, listo para incorporarse a Racing

Foto: Captura TV.

OTRO REFUERZO PARA COSTAS: Agustín García Basso llegó a la clínica, para realizarse la revisión médica previo a firmar contrato con Racing.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/SZ252DMPrA — SportsCenter (@SC_ESPN) January 23, 2024

El entrenamiento de este martes comenzó con tareas en el gimnasio para todo el plantel.

Luego, en el Predio Tita, hubo ejercicios de movilidad, fútbol en espacios reducidos y tareas tácticas

La práctica del miércoles será por la mañana.



¡VAMOS RACING! pic.twitter.com/8dmySxQMU0 — Racing Club (@RacingClub) January 23, 2024

Unión intenta levantar su inhibición en FIFA para utilizar los refuerzos ante Racing La dirigencia de Unión de Santa Fe trabaja en los trámites necesarios para levantar la inhibición que pesa sobre el club en la FIFA, con el objetivo de poder utilizar los refuerzos en su debut en la Copa de la Liga, previsto para el próximo sábado ante Racing Club.



Se trata de deudas con Deportivo Capiatá de Paraguay, por el 60% del pase de Junior Marabel (560.000 dólares), con Independiente Medellín de Colombia por el préstamo de Bryan Castrillón (65.000) y con Deportivo Itapuense de Encarnación, Misiones, por derechos de formación de Juan Carlos Portillo (32.000 dólares).



A esos valores deben sumársele los intereses, por lo que el monto total supera los 700.000 dólares.



El tesorero de Unión, Jorge Ciceri, indicó a la prensa local que "el club tiene la plata y el presidente (Luis Spahn) está trabajando desde hace mucho para solucionar el tema".



El dirigente sostuvo que "una vez que llegue el dinero al club que presentó la inhibición, una vez que está el dinero en sus arcas, haciendo el informe a las vías que tiene que ser, se tiene que levantar la inhibición".



De todas formas, aclaró que el trámite tiene sus tiempos estipulados, por lo que una vez acreditado el pago "la inhibición se tiene que levantar en 24 o 48 horas".



Hasta tanto la FIFA no comunique que la inhibición queda sin efecto, el entrenador Cristian "Kily" González no podrá incluir a los refuerzos, que hasta el momento son Adrián Balboa, Thiago Cardozo, Valentín Fascendini, Bruno y Mauro Pittón, Miguel Torrén, Lucas Gamba y Simón Rivero.



El defensor, proveniente de Independiente del Valle, pasó este martes la revisión médica y se convertirá en las próximas horas en, de cara a la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y a la Copa Libertadores de América.El futbolista terminó sus estudios médicos en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires y en el primer contacto con los medios manifestó su "alegría" por sumarse al conjunto conducido por Gustavo Costas, con quien "todavía" no habló., de Ecuador, incluyendo impuestos, y marcó una tendencia positiva en el mercado de pases por parte de la institución."Estoy contento de este paso importante en mi carrera. Es un desafío grande, y me pone feliz que Costas haya confiado en mí para llegar al primer grande Ojalá podamos lograr grandes cosas", comentó., deseó García Basso en declaraciones durante la rueda de prensa improvisada en las calles porteñas.García Basso viene de buenas temporadas en el conjunto ecuatoriano y firmará su contrato hasta diciembre 2026 en las horas siguientes, ya con la presencia del presidente Víctor Blanco.Su carrera se inició en Boca Juniors, desde donde fue a préstamo a Douglas Haig de Pergamino y Santamarina de Tandil en la Primera Nacional. Además, en la misma categoría del Ascenso vistió los colores de Agropecuario de Carlos Casares, Estudiantes de Buenos Aires y Quilmes. En el exterior también estuvo en Deportivo Cuenca de Ecuador.A pesar de incorporarse, no estará disponible para el debut frente a Unión de Santa Fe, este sábado, desde las 21, en el Cilindro.Racing adquirió en este mercado de pases a Gustavo Conti (Lokomotiv de Rusia), Adrián Martínez (libre de Instituto), Maximiliano Salas (a préstamo de Necaxa/Palestino), Santiago Solari (Defensa y Justicia), Facundo Cambeses (Banfield), Bruno Zuculini (River) y Santiago Sosa (Atlanta United). Es por eso que es uno de los grandes candidatos en el primer campeonato del año.Por otro lado, en las últimas horas se confirmó la renuncia del vicepresidente segundo Miguel Jiménez, quien lleva varios meses distanciado del presidente, Víctor Blanco, y sería el candidato de la oposición en las elecciones próximas.