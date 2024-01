Ley "Bases": Martínez dijo que LLA "no tiene consenso" y habló de "caprichos ideológicos"

Foto: Alejandro Santa Cruz

El titular del bloque de Unión por la Patria (UxP) de Diputados, Germán Martínez, consideró este martes que el oficialismoen el Congreso para dictaminar en el plenario de comisiones de la Cámara baja el proyecto de ley "Bases" y afirmó que La Libertad Avanza (LLA) intenta aprobar esa iniciativa por(este miércoles)como parte del paro y movilización convocada por la CGT."La obligación del oficialismo es buscar consenso para que el dictamen de comisión permita allanar la aprobación de determinado proyecto. Todas las voces que se escuchan hacen prever que no tiene consenso para eso, el intentó de dar dictamen hoy parece más un capricho ideológico de intentar confrontar con los trabajadores que se manifestarán mañana en todo el país", advirtió Martínez en declaraciones para C5N.En esta línea, el diputado explicó que el oficialismo quiere dictaminar este martes "sin certezas de conseguirlo" y"Hacer las cosas como lo están haciendo tiene dos problemas;", indicó el funcionario.Para Martínez,, y se mostró en favor de mantener "mucha convicción" de parte del bloque de Unión por la Patria (UxP) para poder "construir un escenario que permita profundizar el debate" sobre este proyecto.El diputado sostuvo que la propuesta de modificación que llegó este lunes al Congreso "no despejan el panorama central del proyecto" porque la claves es que se mantiene "las facultades delegadas"., explicóMartínez señaló que esta modificación tampoco contempla "la cuestión previsional y no hay medidas que amortigüen a los jubilados"., enumeró el diputado.Finalmente, el diputado explicó que "son cambios camaleónicos" que "cambian algo para que no cambie nada"."¿Para que quiere poderes absolutos? Para gobernar sin el Congreso y que el ajuste caiga sobre los jubilados", concluyó.