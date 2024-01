Demichelis arrancó con los trabajos para reemplazar a Lanzini

Demichelis en el entrenamiento de River (Foto Leo Vaca).

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis,el domingo próximo desde las 19 en el Más Monumental ante Argentinos Juniors., quien iba a ser titular en esta temporada,durante el amistoso ante Pachuca de México y le cambió el panorama al entrenador que en la vuelta a los entrenamientos, debe encontrar el mejor reemplazo.Si bien todos los argumentos apuntan a Rodrigo Aliendro, que ocupó ese lugar de volante interno, a la izquierda de Matías Kranevitter, las características son diferentes y quizá deba retocar el sistema que viene usando con un rombo en la zona media.-Ignacio Fernández y Lanzini- y la punta del rombo con un enganche, Esequiel Barco.Las lesiones de Lanzini, Santiago Simón y Gonzalo "Pity" Martínez o Milton Casco, más la ausencia de Claudio Echeverri (en el Preolìmpico), deja al entrenador sin alternativas para esa zona, por eso en estas horas se definirá por Aliendro o Agustín Palavecino.Palavecino ingresó en los amistoso de suplente en lugar de Nacho Fernández pero su situación en el mercado de pases -sigue en la órbita del Inter de Miami con chances de irse- lo aleja de la posibilidad de jugar desde el arranque.En el resto del equipo, Demichelis tiene certezas y más variantes. En la defensa, por ejemplo, van a jugar Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz, con Ramiro Funes Mori y David Martínez en el banco de suplentes. Franco Armani será arquero y capitán.y quedarán como alternativas de suplentes los juveniles Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Franco Mastantuono.Lo que se sabe, en el inicio de la semana, es que la lista de concentrados tendrá a todos los juveniles mencionados, a los que se va a sumar el lateral Daniel Zabala. En tanto, hay que seguir la evolución del volante Tobías Leiva, con un golpe en la rodilla.En estos momentos, River tiene 11 jugadores titulares, más Centurión, Funes Mori, Nicolás Fonseca, Martínez y Palavecino. Son 16 nombres de un plantel castigado por las lesiones y las ausencias de Sebastián Boselli, Pablo Solari y Echeverri, todos en el Preolímpico Sub 23.Por esta razón,con el delantero José López, que quiere irse de Palmeiras, con el uruguayo del sub 20 Luciano Rodríguez -juega en Liverpool- y el volante de Talleres, Rodrigo Villagra, más un lateral.Con este panorama, el equipo se entrenó este martes a la mañana en el River Camp donde hubo trabajos de activación física con pelota y tareas diferenciadas para los lesionados Casco, Simón y Lanzini.que posiblemente le haga perderse toda la temporada porque ya viene de la misma lesión.Los dirigidos por Demichelis trabajarán hasta el viernes, para luego quedar concentrados el sábado en el estadio en la previa de una semana con tres partidos de la Copa de la Liga: el domingo ante Argentinos, el miércoles que viene ante Barracas y luego frente a Vélez.En otro orden, se espera para el domingo nuevamente que se agoten las entradas por 42ª vez consecutiva y el jueves cuando se termine el canje de los lugares se sabrá si salen a la venta lugares para socios.Esta semana, en horas se agotaron los abonos del sistema de Tu Lugar en el Monumental que se habían liberado y en estos días saldrán a la venta y el canje para el resto de los sistemas que viene usando el club.Por último, el estadio va a estrenar los estacionamientos nuevos, con más de mil nuevos espacios con conexión directa a las plateas y al palco San Martín, y se verá la recuperación del campo de juego que no pudo usarse a fines del año pasado por los recitales.