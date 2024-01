Tarifas: D'Onofrio advirtió que la provincia no fue notificada del aumento

La provincia "todavía no está notificada" del aumento de tarifas anunciado por el Gobierno nacional. Foto: Eva Cabrera

Foto: Archivo

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, afirmó este martes que"Si bien la tarifa la define Nación, todavía no convocaron a la provincia para debatir la tarifa del transporte", dijo el ministro bonaerense en declaraciones en la mañana de este martes a radio Del Plata.D'Onofrio indicó que, y aclaró que "la tarifa y lo que se paga el subsidio lo decide el presidente Javier Milei".El funcionario indicó que desde la Nación "hablaban de justicia de equiparar con Rosario y Córdoba y llevar la tarifa 270, como si tuviera algo que ver el transporte entre uno y otra, son cosas diferentes".También señaló que"Después podemos hablar si estaba o no atrasado", dijo tras cuestionar "esto de llevar 270 al boleto mínimo, casi 300 a la provincia de Buenos Aires".En esa línea,"Solamente hay registrado menos del 40%, la página está caída y no hay capacidad de aquí al primero para que la gente pueda normalizar esa situación", añadió., respondió que entre mil a 1.100 pesos. "Cuando (Sergio) Massa fue ministro, que se tuvo que devaluar y fue del 22%, se trabajó sobre devolución del IVA, se sacó el impuestos de Ganancias, se dio bono a jubilados, acá parece que el ajuste solo lo está pagando la clase trabajadora", y agregó: "Massa hubiera compensado a la gente para que el impacto sea el menor posible, seguiría el boleto a 76 pesos", concluyó.