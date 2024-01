Missing Children Argentina y las redes sociales

Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.

En Missing Children Argentina siempre mencionamos la doble cara de las redes: lo productivas que resultan y los perjuicios que, a su vez, provocan.En nuestra experiencia, el uso de las redes (Facebook, Instagram, X) ha sido altamente positivo en cuanto a la inmediatez y la posibilidad de multiplicar la difusión de las búsquedas. Esto sin duda deviene en una mayor celeridad en las resoluciones.Nos consta que a través de esas difusiones se logra un compromiso del público en general, que comparte las imágenes de inmediato: miles de usuarios de redes las reciben simultáneamente y a su vez ayudan a propagarlas a nivel nacional e internacional.Además,, quienes no dudan en brindar su apoyo desinteresado, motivados porque el tema conmueve. Esa, en definitiva, es la función de estas campañas: la toma de conciencia de la comunidad acerca de esta problemática y la responsabilidad que nos atañe a todos para poder resolverla. Aquí también el rol de las redes es invalorable.Durante 2023 hemos logrado, también a través de redes, activar el, con Google. Desde mediados de año difundimos un álbum con las fotos de chicos perdidos que los usuarios pueden compartir cliqueando en los links de nuestras bios. Una herramienta más que permite encontrar coincidencias, dentro y fuera del país.Por otro lado, somo conscientes de los peligros que conlleva el uso de redes, fundamentalmente para niños y adolescentes.Los chicos logran contacto con extraños y caen en situaciones no deseadas, y en ocasiones con final trágico.TambiénPor eso insistimos en que se compartan las fotos desde nuestros links, porque si el niño es encontrado, en nuestra página la foto desaparece y es reemplazada por una bandera verde. Esto tiene que ver con la necesidad de preservar su intimidad:. Si la publicación no es de Missing Children, nos parece imprescindible verificar que el niño sigue en búsqueda antes de compartirla.Otro aspecto negativo que observamos es la violencia de los comentarios en algunos posteos, de quienes, amparados en el anonimato, desacreditan búsquedas, niños, familiares e incluso la tarea de buscarlos.Evidentemente,