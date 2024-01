Sin margen de error: Argentina juega ante Perú con la necesidad de ganar

Luciano Gondou, autor del gol argentino ante Paraguay / Foto AFP.

Sin margen de error

El, dirigido por, que debutó con un agónico empate ante Paraguay, jugará este miércoles ante Perú por la segunda fecha de la Zona B del Preolímpico de Venezuela, que otorga dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024.El encuentro se llevará a cabo en el Polideportivo Misael Delgado, en la ciudad de Valencia, desde las 20 (hora de Argentina) y será televisado por DSports y TyC Sports.Previamente, a las 17,, ante Paraguay, en el mismo escenario, y se podrá ver por la señal DSports. Argentina rescató una agónica igualdad ante Paraguay en el debut -con un gol de- en un partido que fue sufrido por el equipo de Mascherano, que recién mostró su mejor versión cuando el DT se decidió por realizar significativos cambios.Fueron fundamentales los ingresos de-quien logró desnivelar a la dura defensa guaraní en base a velocidad y habilidad-; deen el mediocampo; y el aporte goleador de Gondou,Argentina, antes de esas variantes, fue un equipo sin sorpresa en el medio juego, con escasa presión ante la salida del adversario y con una defensa que nunca dio una sólida imagen, en especial cuando sus marcadores de punta, Joaquín García y Valentín Barco, pasaron al ataque y no hubo relevos.La zona media argentina no contó con el juego que se esperaba por parte del campeón mundial Thiago Almada, ni tampoco aportó Cristian Medina, siendo uno de los puntos más altos el arquero boquense Leandro Brey.Este certamen no permite resbalones:en donde se decidirán los dos pases para París 2024.Argentina resignó dos puntos en el debut, le restan nueve por jugar y tres de ellos ante Uruguay, el adversario más fuerte, por lo tantoPerú, dirigido por José Guillermo Del Solar, ganó 1-0 un partido muy duro ante Chile con gol de Franchesco Flores. Su figura fue el arquero de Universitario de Lima, Diego Romero, y terminó con un hombre menos por la expulsión del defensor Mathias Llontop.El desarrollo del partido de Perú fue muy similar al de Argentina si se toma en cuenta que el juego de los incaicos mejoró con los ingresos en el segundo tiempo de los delanteros Flores, Guillermo Larios y Juan Pablo Goicochea.En el historial en Preolímpicos, jugaron en siete ocasiones con cuatro triunfos de Argentina y tres empates, 12 goles albicelestes y cinco peruanos.