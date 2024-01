Llaryora calificó de "inacompañable" el esquema de retenciones propuesto en la ley Bases

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, afirmó que es "inacompañable" el esquema de retenciones propuesto por el oficialismo / Foto: Archivo.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, afirmó quey afirmó que habrá que "abrir el debate artículo por artículo" del texto."No están todas las modificaciones realizadas. Me imagino que habrá que darle tratamiento y abrir el debate artículo por artículo. En los que cada uno no esté de acuerdo no podrá acompañarlos lamentablemente. Hubiera sido mucho mejor dar pie a las modificaciones que estaban pidiendo los bloques dialoguistas", expresó Llaryora en declaraciones a radio online Futurock.En ese sentido, el mandatario criticó la propuesta en materia de retenciones contenida en las modificaciones al proyecto, al considerar que"Hasta un chico de primaria entiende que este proyecto va en contra de la industrialización de Argentina. Es inacompañable este esquema que nos proponen", añadió el gobernador de la provincia mediterránea.Llaryora calificó como "importante que Argentina tenga una visión productiva" y de"Cuando estoy oponiéndome a los derechos de exportación es porque muchas empresas y fábricas no lo van a soportar ni dos, ni tres, ni cuatro meses. Estamos protegiendo el tejido productivo", remarcó el gobernador.El mandatario sostuvo además que el Gobierno "puso tanto énfasis" en este proyecto quea la gestión del presidente Javier Milei."La mitad de las cosas de la ley ya las sacaron. El decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/2023) está lleno de resoluciones judiciales con recursos de amparos", remarcó.Por otro lado, consideró que con "un país en una crisis tremenda,, como el otorgamiento de facultades extraordinarias, "que en un periodo normal no votarías"."Tomar facultades extraordinarias es necesario para actuar con la velocidad necesaria. Después esta en la sapiencia de uno aplicarlas correctamente sin abusar. Los que votaron cosas para gobiernos de su color político no las quieren votar para el otro. Es la Argentina que no avanza para ningún lado", afirmó.Sobre las modificaciones en las jubilaciones, Llaryora aseguró que "la fórmula actual es un desastre" y que aunque no hubieran propuesto modificaciones,"Nadie tiene seguridad que mejore la realidad de los jubilados. Hay que imaginarse una formula sobre una realidad incierta", añadió.Llaryora llamó a "ponerle criterio a las cosas" al asegurar que "no tenía sentido privatizar YPF", yy siempre ha sido " instrumento de desarrollo y de crédito para sectores productivos y hogares que llega a toda la Argentina"."El mismo Presidente dijo que íbamos a entrar en estanflación, que es el peor escenario. En Córdoba estamos haciendo lo imposible para no detener la obra pública, fortalecer la salud, la educación y para contener desde lo social", completó.