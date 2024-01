Para Valdés hay "críticas profundas" de la UCR y Hacemos al proyecto de ley Bases

El diputado Eduardo Valdés advirtió sobre las dificultades que tendrá el Gobierno para aprobar la ley Bases en Diputados / Foto: Víctor Carreira.

"Para nosotros el Estado es el nivelador social y regulador de las relaciones para que el lobo no se coma la gallina" Eduardo Valdés, Unión por la Patria

El plenario de comisiones intentará emitir dictamen esta tarde en la Cámara de Diputados/ Foto: Alejandro Santa Cruz.

Jubilaciones y Ganancias

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Eduardo Valdés consideró que las modificaciones del proyecto de la ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" enviadas por el Gobierno nacional al Congreso "no mejoran" esa iniciativa, y, por lo que "hay que ver si van a votar a favor"."Es una ley malparida en todos los sentidos, está mal redactada. La han mandado con 141 artículos menos, para nosotros no la mejoran, la empeoran. Sigue planteando la delegación de facultades, para que todas las modificaciones las haga desde la emergencia", sostuvo Valdés en declaraciones para Somos Radio AM530.En esta línea, agregó que este martes los bloques se reunirán en el Congreso de la Nación a las 18 horas ypor eso "hay que ver si van a votar a favor"."(El presidente Javier Milei) dijo que odia al Estado, nosotros (entendemos) que el Estado es el nivelador social y regulador de las relaciones para que el lobo no se coma la gallina, no le voy a dar delegación de poderes ni por un día", afirmó.Por otra parte, Valdés aseguró quey que postergando la modificación hasta abril lo que hace es "destruir a los mayores"."Ahora restaura ganancias, el que tiene 1 millón de pesos paga ganancias y ratifica las privatizaciones, excepto por YPF", enumeró el diputado entre las propuestas del Ejecutivo.