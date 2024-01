Lousteau: "Mientras se les perdonan deudas a las empresas, se ajusta a los jubilados"

Foto archivo: Cris Sille.

"Esta ley permite que blanqueen los testaferros y no estoy de acuerdo" Martín Lousteau

"Mientras hay empresas a las que se les perdonan deudas, se ajusta a los jubilados" Martín Lousteau

El senador nacional Martín Lousteau (UCR) aseguró que si el Gobierno nacional "no acuerda de fondo y genera consensos" con la oposición no podrá tener "lo que hace falta para arreglar la economía", al comentar el tratamiento en el Congreso de la ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", en un contexto en el cual el oficialismo intenta obtener un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones que se desarrolla en la Cámara de Diputados.El también titular de la UCR pidió al Poder Ejecutivo que tenga "más sensibilidad" y señaló queLousteau, al hablar por radio Rivadavia, cuestionó la forma en la cual se aborda el tratamiento de la actualización de haberes de los jubilados y dijo queSe quejó, además, de que, y consideró que como parte de la iniciativa se impulsa un "blanqueo que es escandaloso"."Quien tiene menos de 100.000 dólares, blanquea a tasa cero, y quien tiene más de esa suma, solo lo podrá hacer al 5% de interés. Una persona que tiene el dinero afuera compra el título más seguro del mundo en Estados Unidos y se paga gratis, con el rendimiento. Eso es el blanqueo", apuntó el legislador.El senador Lousteau consideró en este sentido que deberían ser excluidos del blanqueo "los contratistas del sector público"., sostuvo el legislador radical.Asimismo, mostró diferencias con el planteo de privatizaciones incluido en el proyecto oficial, que contempla la privatización de 41 empresas, al decir que muchas de ellas "ganan plata"., planteó Lousteau, y sostuvo que "el Banco Nación gana plata, e YPF también".Sobre la postura de la UCR en el debate de esta ley, que esta semana podría tener dictamen de comisión y media sanción, dijo que "todo el radicalismo está en decirle no a ciertas cosas de la ley que están mal hechas".Afirmó que, lo que implicaría un dictamen diferenciado del de La Libertad Avanza, "o plantear sus diferencias cuando se debata en el pleno de Diputados y del Senado artículo por artículo".Por último, Lousteau recomendó al Gobierno llegar a un acuerdo "con aquellos que queremos que a la Argentina le vaya bien".El senador radical estimó que "el Gobierno necesita elementos para lidiar con la situación económica" yLousteau concluyó que la UCR "no está de acuerdo con mantener el status quo que nos trajo hasta acá", aunque advirtió que "esto hay que modificarlo con consenso, para que después no se revierta".