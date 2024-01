Adorni criticó a la CGT por el paro: "Está del lado equivocado de la historia"

Adorni dijo que si no se aprueba la ley Bases, el Gobierno ajustará sobre las provincias VER VIDEO







El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó este martes a la CGT por considerar que "está del lado equivocado de la historia" y "en contra de la gente que trabaja" al convocar para este miércoles a una huelga de 12 horas y a una movilización frente al Congreso Nacional en rechazo a las reformas del Gobierno.



"Entendemos que hay gente del lado equivocado de la historia. Lo único que queremos es que a los que ellos (en referencia a la CGT) representan, los trabajadores, estén mejor. Ellos hablan de derechos adquiridos, pero en las últimas décadas los que más han perdido son los trabajadores. Están en contra de los que trabajan y de los que queremos un país mejor", afirmó Adorni en la habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada.



El funcionario expresó que el Gobierno entiende que la medida de fuerza convocada a partir de las 12 de mañana "es un absoluto sinsentido" y cuestionó que la central obrera mantuvo "silencio" en los últimos años pese a los "niveles de inflación y de pobreza tremendos", consideró, que se registraron.



"Ahora perece que ese silencio se ha terminado. No entendemos bien qué es lo que los duerme y qué los despierta", dijo Adorni.



Acerca de la huelga y la movilización prevista frente al Congreso Nacional, donde la Cámara de Diputados debate la llamada Ley Bases, que incluye cientos de artículos con reformas estructurales en materia económica y política, Adorni pidió que se garantice que quien "quiera trabajar, lo haga".



"Esperamos que la gente que vaya a trabajar pueda regresar tranquila a sus hogares y sea una jornada donde triunfe la libertad. Que el quiera ir a trabajar, pueda hacerlo, y el que quiera parar, pueda hacerlo sin complicarle la vida al resto", señaló.



El vocero del presidente Javier Milei también criticó al cotitular de la CGT Héctor Daer por afirmar la semana pasada que los legisladores que dialogan con el Gobierno la introducción de cambios en la Ley Bases, una de ellas referida a la privatización del Banco Nación, "no van a poder caminar por la calle si van y entregan" a la entidad.



"Me resulta extraño que alguien que es parte de la democracia indique quiénes pueden o no pueden caminar por la calle", evaluó Adorni.



Por último, el vocero presidencial comentó que la línea telefónica 134, habilitada por el Gobierno para recibir denuncias de amenazas o extorsiones recibidas por personas que no quieren adherir a la huelga de mañana, "está recibiendo un promedio de mil llamadas diarias".



El gobierno del presidente Javier Milei está "conceptualmente" en contra del cobro de impuestos, pero se atraviesa un presente en el que "las cuentas están despedazadas" y hay que lograr "el equilibrio fiscal a cómo de lugar", por lo que "no está en evaluación" la rebaja de alícuotas de gravámenes como el IVA.Así lo expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien puntualizó que a pesar de la postura en contra de la existencia de una carga impositiva elevada, "desde esta brutal herencia el objetivo del gobierno está en poner las cuentas públicas en orden".En ese sentido, recordó que cuando Milei era diputado apoyó la eliminación de la Cuarta Categoría del impuesto a las Ganancias, pero que por entonces reclamó como contrapartida una reducción del gasto público equivalente a los recursos que se dejarían de recaudar, algo que no ocurrió."Desde esta brutal herencia el objetivo del gobierno está en poner las cuentas públicas en orden y dentro de ese orden, todo movimiento que se haga en virtud de que el Congreso apruebe una nueva ley de Ganancias, va a ser claramente temporal", sostuvo al hablar en una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Rosada.Al respecto, aseguró que "cuando tengamos las cuentas en orden y la economía creciendo, no sólo va a ir mermando Ganancias sino otros impuestos, que son nefastos".Al preguntársele sobre la posibilidad de reducir la alícuota del IVA o establecer niveles diferenciados, Adorni sostuvo que "es un impuesto que es regresivo y claramente lo sufren los que menos tienen"."Mucho más allá de que el IVA se aplica en el mundo entero, cualquier cobro que se le haga al contribuyente de manera compulsiva, y eso son los impuestos, conceptualmente estamos en contra", planteó.De todos modos, señaló que "no está en evaluación" un cambio en ese impuesto, ya que "las cuentas están despedazadas y estamos logrando el equilibrio fiscal a cómo de lugar"."El IVA es uno de los impuestos que más representa en (el total de) la recaudación, hoy no está en la agenda porque hay otros problemas urgentes que resolver", finalizó Adorni.