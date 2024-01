Daer sobre el paro y movilización: "La gente tiene bronca porque hay decepción"

Foto: Alfredo Luna

"El protocolo de Patricia Bullrich es una aberración unilateral que ya está hasta en queja por el Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Eso de subir y filmar a la gente que viene arriba de un micro solamente lo encontramos en la dictadura"

El cotitular de la CGT Héctor Daer aseguró que la huelga de 12 horas y la movilización frente al Congreso convocadas por la central obrera tendrán una gran adhesión porque "la gente tiene bronca" y ese sentimiento, sostuvo, "trascendió" al movimiento obrero y alcanzó a diversos sectores de la sociedad., dijo el sindicalista en declaraciones a la radio Urbana Play.Daer, que es secretario general del gremio de Sanidad, afirmó que el reclamo que la central obrera llevará a cabo en contra de las reformas políticas y económicas impulsadas por el presidente Javier Milei, indicó.El cotitular de la CGT, en tanto, rechazó la implementación del protocolo que el Gobierno nacional, por medio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , comenzó a aplicar en diciembre pasado para evitar que las movilizaciones populares corten el tránsito en calles, avenidas y rutas.La funcionaria confirmó en los últimos días que aplicará esta medida para garantizar que quienes no adhieran a la huelga puedan llegar a sus trabajos."El protocolo de Patricia Bullrich es una aberración unilateral que ya está hasta en queja por el Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Eso de subir y filmar a la gente que viene arriba de un micro solamente lo encontramos en la dictadura", opinó Daer.En ese sentido, destacó que la movilización que se llevará a cabo desde el mediodía del miércoles superará la superficie de la plaza ubicada frente al Congreso, en el centro porteño, donde la Cámara de Diputados debate los alcances del llamado proyecto de Ley Bases, que incluye la gran mayoría de las reformas promovidas por Milei."Cuando uno tiene un charquito y llueve un poco, el charquito se queda en el mismo lugar. Cuando llueve mucho, el charquito se agranda", graficó acerca de que la concentración podría ocupar también las calles adyacentes al Congreso.Por ese motivo, Daer pidió a quienes concurran a la manifestación "actuar con sentido común" y no "meterse en ninguna provocación ni show, que es lo que a veces se pretende con algunas sobreactuaciones", señaló.Y agregó: "Nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos que va a venir mucha gente. Sabemos que la consigna es transversal a todo el universo que vamos a movilizarnos. No reparamos en la discusión de lo que significa el protocolo o no", comentó.Daer reiteró además que, pese a la huelga, el transporte público de pasajeros funcionará sin problemas hasta las 19 con el objetivo de que "se pueda evacuar" a todos quienes participen de la manifestación frente al Congreso."Para que se movilice la gente y no esté impedida de llegar, lo que estamos diciendo es que el transporte funcione hasta las 19 para que pueda ir a la concentración y después se pueda volver a su casa", indicó.