Para Zago, el Gobierno aspira a lograr "diálogo y consenso" en el proyecto de Ley "Bases"

El diputado Zago. / Foto:X @DiputadosAR.

(LLA) en Diputados, Oscar Zago,este martesy Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos"de la Cámara baja sobre esta iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo."El Gobierno decidió sacar 141 artículos y eso es algo muy importante para alcanzar diálogo y el consenso. La devolución del Gobierno fue aceptada por los diferentes bloques que han pedido modificaciones", señaló Zago en declaraciones a FM Futurock.El diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires evaluó en ese sentido que "siempre se puede seguir trabajando sobre el texto, hasta el último minuto" para introducirle modificaciones.El oficialismo de la Cámara de Diputados buscaba este lunes el respaldo de los bloques dialoguistas de UCR, Hacemos Coalición Federal y el Pro para su borrador de dictamen sobre el proyecto de ley "Bases", que podría debatirse entre este miércoles y el fin de semana.En ese contexto,para este martes a las 18, con lo cual la fecha de la sesión dependerá de la emisión de los dictámenes.El Gobierno envió este lunes un borrador de dictamen, que contiene 523 artículos en lugar de 664, a los bloques dialoguistas que estaban dispuestos a respaldar con cambios la mega iniciativa impulsada por el oficialismo, que establece reformas vinculadas a las facultades delegadas, jubilaciones, retenciones agropecuarias e industriales y privatizaciones."Es muy complicado volver a tomar un camino donde hay que reformar un montón de cuestiones. Los gobernadores están pidiendo compensación de alguna manera. Hay que ver la posibilidad de obtener recursos para satisfacer y reconstruir los tejidos sociales del país", remarcó Zago.Por otra parte, sobre el paro y movilización convocado para este miércoles por la CGT, el diputado nacional opinó que la central obrera "tienen todo su derecho" a convocar a una huelga, pero objetó que se realice una medida de fuerza a un Gobierno que inició su gestión hace poco más de un mes."Es récord en el mundo. No hay antecedentes de un paro a un Gobierno que empezó hace más de un mes. Es extrañísimo, no se puede comprender. La gente es muy reacia a sumarse al paro. El 70 por ciento no quiere esta medida de fuerza. Se trata de un paro político", puntualizó Zago.