Karim Benzema continúa separado y sin entrenar con el Al Ittihad de Gallardo

Benzema sigue separado del equipo. / Foto: X@ittihad_en.

Karim Benzema, que tiene como entrenador al argentino Marcelo Gallardo,, Emiratos Arabes,Al Ittiahd se está preparando para la reanudación de la temporada el 7 de febrero próximo, cuando jugará ante Al Ta'ee-Ittihad, y por ahora Benzema se entrena solo.Gallardo decidió no permitir que el jugador ex jugador del Real Madrid se entrenase con el plantel en Dubái, como medida disciplinaria por no haber llegado a tiempo para el inicio de la actividad el pasado 12 de enero.Benzema argumentó que llegó tarde por debido a un ciclón que tuvo que padecer en las Islas Mauricio, donde estaba de vacaciones, señaló Marca.No obstante, en el club creen que no sólo faltó esos días de enero, sino que ya se ausentó a tres entrenamientos previos a fin de año, tras la grave derrota ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo.Por lo tanto, Benzema y resto del equipo, siguen separados, y está por verse qué pasará la próxima semana cuando lleguen Gallardo y el equipo a su sede habitual en Yeda.