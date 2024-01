Consternación y pedido de justicia de todo el arco político por Umma

La nena tenía 9 años y salía de su casa junto a sus padres cuando fue abordada por los delincuentes y recibió dos balazos que resultaron mortales / Captura de video.

Umma tenía 9 años y fue asesinada cobardemente. Envío mis más sinceras condolencias a sus papás, María Eugenia y Eduardo, ambos efectivos de nuestra Policía Federal. Cuentan con mi apoyo y el de todo el Gobierno Nacional.



Los delincuentes creen que siguen viviendo en la…

Acaba de fallecer Umma de 9 años asesinada por delincuentes luego de intentar robar a sus padres, ambos integrantes de la Policía Federal Argentina. Mi abrazo a la familia y el apoyo de nuestro gobierno a todos los argentinos de bien y a los policías que nos cuidan… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) January 22, 2024

Asesinaron a Umma. Estos criminales no tienen perdón. Los vamos a buscar hasta encontrarlos. Estamos junto a sus padres, María Eugenia y Eduardo, en este terrible momento y profundo dolor. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 22, 2024

Tristeza infinita por el asesinato de Umma. Nuestras condolencias para el papá y la mamá ante semejante horror, no debe haber pesadilla peor que lo que sucedió. Estamos consternados. No se puede tolerar algo así. Que sea justicia y paguen los asesinos. — Federico Otermín (@fotermin) January 22, 2024

Lamento el fallecimiento de Umma y acompaño a su familia en este doloroso momento. https://t.co/91aMaMZLxw — Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) January 22, 2024

Mataron a Umma, una nena de 9 años, hija de 2 miembros de la Policía Federal. Estos criminales tienen que pagar sus consecuencias. Mis condolencias a la familia en este difícil momento. — Luis Petri (@luispetri) January 22, 2024

UMMA. NO HAY MÁS MARGEN



El atroz asesinato de Umma dejó en claro que está en juego mucho más que la institucionalidad o la Ley. Es mucho más profunda la discusión. No alcanza con el debate del sistema penal o procesal.

En la Argentina de hoy estamos discutiendo…

Lamento profundamente la trágica noticia del asesinato de Umma. No hay palabras de consuelo ante semejante hecho. Quiero expresar mi solidaridad y apoyo a sus padres y su familia en este momento tan doloroso.



Los delincuentes tienen que pagar, este asesinato no puede quedar…

Lamento profundamente la triste noticia del asesinato de Umma.

Este asesinato no puede quedar impune. No hay consuelo ante semejante hecho.



Mi acompañamiento a sus padres y a toda la familia policial. — Waldo Wolff (@WolffWaldo) January 22, 2024

Estamos profundamente consternados por el asesinato de Umma, una nena de nueve años que sufrió un brutal ataque junto a su familia. No hay consuelo que pueda aliviar semejante locura.



Esperamos que la Justicia les caiga con todo el peso de la Ley. — Diego Kravetz (@diegokravetz) January 22, 2024

No hay palabras para describir tanto dolor. Mis condolencias y apoyo a la familia de Umma. La segunda nena que asesinan en menos de 4 días en la provincia. No es un hecho aislado, es urgente la reforma del código penal y que TODA la política se comprometa con la lucha contra el… — Cristian Ritondo (@cristianritondo) January 22, 2024

Mi abrazo y apoyo a María Eugenia y Eduardo, papás de Umma. Frente al asesinato de una nena de 9 años no hay palabras ni perdón, solo bronca y urgencia de justicia.



Espero que sus asesinos estén pronto tras las rejas. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) January 22, 2024

¿Cómo van a asesinar a una nena de 9 años por robar un auto?



Estos hijos de puta tienen que pudrirse en la cárcel. Hay que encontrarlos para que les caiga encima todo el peso de la ley. Todo mi apoyo y mis fuerzas a la familia de Umma. — Diego Santilli (@diegosantilli) January 22, 2024

Lamentable el crimen de Umma. Hay que acorralar a todos los delincuentes y que paguen por su accionar. Basta de impunidad en la provincia de Buenos Aires @Kicillofok. — José Luis Espert (@jlespert) January 22, 2024

A los asesinos de Umma. pic.twitter.com/AHa2GOi6gq — José Luis Espert (@jlespert) January 22, 2024

Nos solidarizamos con la familia de Umma, que fuera brutalmente asesinada por delincuentes. Sostenemos que la prioridad de las fuerzas de seguridad debe ser la pacífica convivencia de los ciudadanos y el peso de la ley sobre los delincuentes — cgtoficial (@cgtoficialok) January 22, 2024

El hecho

El Presidente, la Vicepresidente, funcionarios del Gabinete nacional y otros dirigentes políticos expresaron este lunes sus condolencias a la familia de la niña de nueve años asesinada en el partido bonaerense de Lomas de Zamora , y advirtieron que los culpables pagarán "por la vida que se llevaron y por la familia que destruyeron".Minutos antes, la vicepresidenta Victoria Villarruel también envió sua la familia de Umma, quien murió en el hospital Churruca donde fue internada tras haber sido baleada en la cabeza por delincuentes que intentaron robar el auto de su padre en la localidad de Villa Centenario, Lomas de Zamora."Mi abrazo a la familia y el apoyo de nuestro gobierno a todos los argentinos de bien y a los policías que nos cuidan diariamente. QEPD Umma", expresó la vicepresidenta en la misma red social.El fallecimiento de la niña fue confirmado alrededor de las 15 por la ministra Bullrich, quien también en su cuenta de X dijo:".Más tarde, la ministra dialogó con la prensa al retirarse del Hospital Churruca, en el barrio porteño de Parque Patricios, adonde la víctima había sido llevada en helicóptero antes de que se confirmara su deceso. "Es un dolor enorme para todos los argentinos", dijo Bullrich, quien contó que el domingo estuvo acompañada justamente del padre de la nena, Eduardo Aguilera, quien presta servicio en su custodia y "hoy está llorando el brutal asesinato de su hija".Por su parte, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, expresó supor el crimen y pidió "que sea justicia y que paguen los culpables" del crimen perpetrado en su distrito."Tristeza infinita por el asesinato de Umma. Nuestras condolencias para el papá y la mamá ante semejante horror, no debe haber pesadilla peor que lo que sucedió. Estamos consternados. No se puede tolerar algo así. Que sea justicia y paguen los asesinos", publicó el dirigente de Unión por la Patria (UxP) en su cuenta de la red social X.En tanto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también repudió el hecho en sus redes sociales: "También envió sus condolencias el ministro de Defensa, Luis Petri, quien exigió en su cuenta de X que "estos criminales tienen que pagar sus consecuencias. Mis condolencias a la familia en este difícil momento", remarcó el ministro.En ese mismo sentido se manifestó el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, al lamentar" del asesinato de la niña de nueve años."No hay palabras de consuelo ante semejante hecho. Quiero expresar mi solidaridad y apoyo a sus padres y su familia en este momento tan doloroso. Los delincuentes tienen que pagar, este asesinato no puede quedar impune", señaló Jorge Macri en sus redes sociales.El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, planteó que "este asesinato no puede quedar impune" y añadió que "no hay consuelo ante semejante hecho"."Mi acompañamiento a sus padres y a toda la familia policial", sostuvo Wolff en su cuenta de X.También el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, indicó estar "consternado" por el crimen de la niña que "sufrió un brutal ataque junto a su familia"."No hay consuelo que pueda aliviar semejante locura. Esperamos que la Justicia les caiga con todo el peso de la Ley", sostuvo Kravetz en la red social X.A su vez, el jefe del bloque de PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, envió sus condolencias a la familia y detalló que esde Buenos Aires."No es un hecho aislado, es urgente la reforma del código penal y que toda la política se comprometa con la lucha contra el delito", pidió Ritondo en esa misma red social.Su compañera de banca María Eugenia Vidal también criticó el crimen de la niña y pidió que"Frente al asesinato de una nena de 9 años no hay palabras ni perdón, solo bronca y urgencia de justicia", escribió Vidal en su cuenta de X.El también diputado del PRO Diego Santilli repudió el hecho al preguntarse en sus redes sociales:"Estos hijos de puta tienen que pudrirse en la cárcel. Hay que encontrarlos para que les caiga encima todo el peso de la ley. Todo mi apoyo y mis fuerzas a la familia de Umma", se quejó Santilli.En esa misma sintonía se pronunció el diputado de Avanza Libertad (AL), José Luis Espert, quien calificó de "lamentable" el asesinato de Umma y pidió"."Basta de impunidad en la provincia de Buenos Aires", remarcó en su cuenta de X, donde luego publicó la fotografía de un queso gruyere junto a la consigna "a los asesinos de Umma", en alusión a disparos de bala.Asimismo, la CGT expresó su solidaridad "con la familia de Umma, que fuera brutalmente asesinada por delincuentes"."Sostenemos que la prioridad de las fuerzas de seguridad debe ser la pacífica convivencia de los ciudadanos y el peso de la ley sobre los delincuentes", sostuvieron en X.Se registró este lunes por la mañana, cerca de las 9, cuando el policía federal Eduardo Aguilera se encontraba de franco y salía de su domicilio situado en las calles Pío Baroja y Paris de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, en su auto Ford Ka en el que viajaba junto a su hija.Allí, fue abordado por delincuentes que iban en un auto Toyota Corolla negro y queEn esas circunstancias, los delincuentes abrieron fuego en dos oportunidades contra el Ford Ka y, como consecuencia de ello,Luego, los delincuentes escaparon en dirección a la ciudad de Buenos Aires sin concretar el robo, mientras que la niña tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Gandulfo y luego en un helicóptero al hospital Churruca, donde falleció tras permanecer internada.