Recaudan fondos para un tratamiento renal para el escritor Elvio Gandolfo

El escritor y periodista Elvio Gandolfo atraviesa una severa crisis renal y debe ser intervenido de urgencia

y tanto su hija como figuras del ecosistema literario, entre ellas Pedro Mairal, iniciaron una campaña para recaudar fondos que permitan costear el tratamiento y los cuidados especiales que requerirá luego de la intervención.Distintas figuras vinculadas al mundo de la literatura en Argentina y en Uruguay, como el ya mencionado Mairal, y los periodistas uruguayos Guillermo Pellegrino y Jaime Clara,para poder recaudar fondos que ayuden a costear el tratamiento y los cuidados que requerirá luego de ser sometido a una operación de próstata en febrero próximo.cuando lo operaron por primera vez de una hernia con riesgo de necrosis intestinal. Un mes después, en agosto, tuvo que ser internado de emergencia por una infección renal aguda que derivó en el diagnóstico de insuficiencia renal crónica, junto con un cuadro de insuficiencia cardíaca generalizada.Desde entonces,comúnmente llamados alucinaciones, y su cuadro general hace que no pueda valerse por sus propios medios."Elvio tiene cobertura médica que cubre la cirugía, pero todos los cuidados post operatorios corren por cuenta de la familia cuando la persona no es auto válida: la alimentación, que debe ser mejor y más cuidada, los acompañantes y enfermeros las 24 horas, los pañales, entre tantas cosas", explica su hija.los hermanos de Elvio viven actualmente en Argentina. "Estamos viendo cómo reacciona su cuerpo ante cada cosa. La situación es muy delicada porque la patología renal afecta toda la dimensión muscular y está sin poder caminar, eso genera dependencia de otras personas", explicó su hija a Télam.En estos meses de enfermedad,"Esto fue muy nutritivo tanto para él como para sus amigos. Lo más importante para nosotros es que él tenga una buena calidad de vida en este proceso", dijo Laura.Él leía, escribía, traducía y su trabajo hizo que mucha gente pudiera realizar una carrera literaria con su acompañamiento", agregó su hija, quien además agradece al Sanatorio Evangélico de Montevideo por haber seguido su caso con mucha sensibilidad.Gandolfo tiene 76 años y en este momento transita su cuadro médico en la casa donde vive, en el barrio Cordón de Montevideo, donde se mudó recientemente su hija para estar más cerca y poder acompañar el proceso."Esto es muy doloroso, uno no sabe lo que se sienta hasta que atraviesa algo así. Aunque vive en Montevideo, Elvio siempre estuvo siempre vivió entre tres orillas: Rosario, Buenos Aires y Montevideo", agregó su hija en diálogo con Télam.Elvio E. Gandolfo nació en 1947 en Mendoza, pero creció en Rosario. Narrador, poeta, traductor, editor, periodista y lector, publicó más de una decena de libros, la mayoría de cuentos, pero también novelas, poesía y ensayos.Algunos de ellos son: "La reina de las nieves" (CEAL, 1982), Dos mujeres (Alfaguara, 1992), Boomerang (Planeta, 1993), "Ferrocarriles argentinos" (Alfaguara, 1994), "Cuando Lidia vivía se quería morir" (Perfil, 1998), "Ómnibus" (Interzona, 2006), "El año de Stevenson" (Iván Rosado, 2014), "La mujer de mi vida" (Letra sudaca, 2015), "Vivir en la salina. Cuentos completos" (Caballo Negro, 2016), "Mi mundo privado" (Tusquets, 2016), "El libro de los géneros recargado" (Blatt & Ríos, 2017) y "Los lugares" (Blatt & Ríos, 2018).Para colaborar con el escritor en este delicado momento, es posible hacerlo desde Uruguay a través del Banco Santander, a nombre de Elvio Gandolfo, Sucursal 71.