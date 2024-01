Para Bullrich, la muerte de Umma "es un día de luto para todos los argentinos"

Patricia Bullrich, al salir del Hospital Churruca. (Foto Víctor Carreira)

"Queremos que haya justica, que las paguen estos asesinos de una nena de nueve años que le metieron un tiro en la cabeza para robarle el auto", expresó Patricia Bullrich

Asesinaron a Umma. Estos criminales no tienen perdón. Los vamos a buscar hasta encontrarlos. Estamos junto a sus padres, María Eugenia y Eduardo, en este terrible momento y profundo dolor. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 22, 2024

La ministra de Seguridad de la Nación,, dijo esta tarde que el de hoy, lunes, es un día "de luto para todos los argentinos" a raíz delhija de policías federales y quien murió tras recibir un tiro en la cabeza durante un asalto en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.La ministra dialogó con la prensa al retirarse del Hospital Churruca, en el barrio porteño de San Cristóbal, adonde la víctima,, había sido llevada en helicóptero antes de que se confirmara su deceso."Es un dolor enorme para todos los argentinos", dijo Bullrich, quien contó que el domingo estuvo acompañada justamente del p, quien presta servicio en su custodia y "hoy está llorando el brutal asesinato de su hija".La ministra remarcó que tiene un "especial interés" en que la Policía Federal "trabaje para el esclarecimiento inmediato" del crimen, cuya investigación está bajo la órbita de la justicia y la policía bonaerense.. Es un trabajo muy importante conjuntamente con la provincia de Buenos Aires", señaló.Y seguidamente agregó: "Queremos que haya justica, que las paguen estos asesinos de una nena de nueve años que le metieron un tiro en la cabeza para robarle el auto"."Los vamos a agarrar y las van a pagar", enfatizó.Respecto del hecho, la ministra explicó queante los delincuentes "para protegerla", pero "se llevaron lo peor que fue el tiro en la cabeza de la nena"., no pueden creer lo que les pasó, nadie puede aceptar la muerte de una nena de nueve años, su hija del medio", expresó Bullrich, quien detalló que, tras resultar baleada, el padre de la nena "le hablaba y le hizo un torniquete para tratar de que llegara viva al hospital".y sostuvo: "Hoy es un día de luto para los argentinos y las policías del todo país. Hoy es un día para pensar que, entre todos, las policías de todo el país, tenemos que cuidar a la gente, estar contra de los asesinos, perseguirlos a donde vayan y hacer de la Argentina un país seguro."Y, en ese sentido, consideró: "Que no nos vengan más a decir que tenemos mano dura.y eso es lo que no queremos más en Argentina."A su vez, la ministra adelantó que mañana se va a reunir con las autoridades de la provincia de Buenos Aires para "colaborar" desde su "tarea federal" para "que la provincia cada vez pueda mejorar la seguridad"."Pero necesitamos de la provincia más prevención, más patrullaje y más acompañamiento a la tarea diaria", opinó.Por su parte, el secretario Ventura Barreiro señaló que no van a "escatimar" en el uso de todos los recursos disponibles para esclarecer el crimen y que "hay un principio de identificación" de los delincuentes.