El presidente de Ecuador dijo que ahora "hay menos muertes y más tranquilidad"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este lunes que "hay más tranquilidad" en el país tras ordenar el estado de excepción y aumentar la presión militar y policial contra las bandas narco, que lanzaron una feroz embestida a comienzos de este mes, y adelantó que el toque de queda se flexibilizará en alguna regiones., celebró Noboa.En declaraciones al canal Teleamazonas, el mandatario destacó que el cambio en la percepción de la ciudadanía es “la victoria más grande" para su breve gestión, que comenzó en noviembre.Cuando se detectó hace dos semanas la fuga de una cárcel de Adolfo Macías, alias Fito,Las organizaciones narcotraficantes respondieron con una ofensiva que dejó una veintena de muertos, motines en cárceles, 200 rehenes en prisiones, policías secuestrados y ataques con explosivos., convertidas así en objetivos militares.quien adelantó que la medida de emergencia será extendida hasta abril."No podemos parar, no podemos descansar y no podemos creer que esto se ha solucionado en dos semanas; hay que seguir luchando", recalcó.Su denominado Plan Fénix de seguridad dejó desde el 9 de este mes casi 2.800 detenidos, cinco denominados "terroristas" abatidos, 32 presos fugados recapturados y 11 policías secuestrados, luego liberados., abundó.El gobierno actualizó la lista de "los más buscados", con fotografías recientes de Fito y otro narco fugado, Fabricio Colón Pico, líder de Los Lobos., también como forma de “reactivar la economía”.El Ejecutivo mantiene las clases virtuales para estudiantes de Quito y en tres provincias costeras consideradas las más violentas del país.Para financiar la guerra contra el narco el presidente propuso incrementar de 12% a 15% el IVA, una propuesta que discute el Congreso, y que hoy Noboa defendió., resaltó, según las agencias AFP y Europa Press.Por otro lado, el Ejército de Ecuador elevó hoy de 10 a 22 las toneladas de cocaína incautada en un megaoperativo militar el fin de semana.En la operación, que empezó el domingo en la localidad costera de Vinces, en la provincia de Los Ríos y a 200 kilómetros de Quito, las fuerzas militares hallaron "cerca de 22 toneladas de clorhidrato de cocaína distribuidas en 733 bultos", reveló la institución castrense en la red X.En imágenes oficiales, la droga se ve empacada en grandes bolsas negras y blancas. Junto a ella, los militares hallaron fusiles y municiones.Las autoridades estiman que la cocaína debía ser transportada a Asia, Europa, América del Norte y Central "empleando avionetas de bajo performance".Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína, Ecuador se convirtió en un centro logístico para la distribución de la droga principalmente a Estados Unidos y Europa.Una veintena de bandas criminales, varias ligadas a carteles mexicanos y colombianos, se disputan las rutas e imponen el terror en las calles y en las cárceles.Ayer, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú anunciaron la creación de la primera red de seguridad interfronteriza contra las bandas trasnacionales."Esta realidad nos obliga a actuar coordinadamente. No hay país seguro si el vecino sufre el ataque insano de estos grupos. Este problema debe ser enfrentado con contundencia", sostuvo entonces el jefe de gabinete de Perú, Alberto Otárola, durante la reunión en Lima de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).