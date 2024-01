La Asociación de Magistrados insiste: "La Justicia Nacional no puede pasar a CABA"

La Amfjn está presidida por Andrés Fabián Basso.

La(Amfjn) insistió este lunes con que "la Justicia Nacional no puede pasar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que ello implicaría una clara violación de la Constitución Nacional", luego de que el Gobierno dejara trascender que sacará el tema del proyecto de ley "Bases" que se debate en el Congreso."La Justicia Nacional no puede pasar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que ello implicaría una clara violación de la Constitución Nacional, hecho que orgánicamente no podemos permitir y al que nos oponemos férreamente", señalaron los magistrados a través de un comunicado.La declaración se conoció luego de queonde se indicó que "por haber visiones a favor y en contra se decidió transferir a sesiones ordinarias los temas de salud mental, los cambios en la ley de sociedades, la discusión sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad y tres temas de la reforma electoral".reflejó, además, que la reafirmación de su postura fue tema de trabajo en el marco de una reunión que la institución desarrolló este lunes con los presidentes de las Cámaras Nacionales, según surge del comunicado.El encuentro fue "para continuar trabajando en conjunto sobre la intención de traspasar la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", informaron desde la Asociación de Magistrados.En representación de las Cámaras Nacionales concurrieron el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Mariano Scotto; el presidente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Horacio Días; el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Roberto Parrilli; el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Pablo Heredia; el vicepresidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Alejandro Sudera, y el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 1 Adrián Pérez Lance."La reunión resultó muy auspiciosa, donde se reforzó la postura de la Amfjn en rechazo a todo intento de avasallamiento constitucional y de vulneración de la independencia judicial. Los canales de diálogo con las Cámaras Nacionales, la activa participación y la escucha de la Asociación son fundamentales en relación con el tema convocante", informó la entidad."La Amfjn, recurrentemente, ha dado muestra del respeto de las instituciones en un Estado de Derecho, por eso reconoce como positiva la rectificación del Poder Ejecutivo eliminando el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires del proyecto de Ley de 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos'", agregó."Sin perjuicio de ello, el texto con modificaciones especifica que el tema se va a tratar en sesiones ordinarias. Con motivo de esto, la Asociación sostiene que la Justicia Nacional no puede pasar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que ello implicaría una clara violación de la Constitución Nacional, hecho que orgánicamente no podemos permitir y al que nos oponemos férreamente", concluyó la Asociación en el texto firmado por su Presidente y su Secretaria General.