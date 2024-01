Trabajadores del Sarmiento denunciaron reducción de servicios y cierre de boleterías

La Unión Ferroviaria denuncia que Trenes Argentinos redujo un 40% los servicios entre Once y Moreno VER VIDEO

Los trabajadores del Sarmiento confirmaron su adhesión al paro general del miércoles "para gritar fuerte que el ferrocarril no se vende, ¡se defiende!" / Foto: Archivo.

"El cierre de boleterías es consecuencia directa de la finalización del contrato que tenía Trenes Argentinos con una empresa recaudadora de caudales Edgardo Reynoso

Trabajadores y delegados del Ferrocarril Sarmiento denunciaron que "la dirección de la empresaordenó cerrar las boleterías y reducir los servicios del ramal diésel en un 40%" y confirmaron su adhesión al paro general del miércolesEn la terminal Once/Plaza de Miserere del Sarmiento, los trabajadores denunciaron en conferencia de prensa "la reducción de los servicios del Ramal Diesel en un 40% y convocamos a parar y movilizarse en defensa de nuestros derechos laborales y el ferrocarril, para lo cual invitamos a todos los usuarios que quieran sumarse al paro del día miércoles 24 de enero a las 12 en la Estación Once", informaron a Télam fuentes gremiales.En la conferencia que fue denominada, el delegado gremialexplicó sobre el cierre de boleterías que "la medida es consecuencia directa de la finalización del contrato que tenía Trenes Argentinos con una empresa recaudadora de caudales y la falta de un acuerdo para su continuidad a causa de pagos adeudados, y no se descarta que la medida se extienda a otras líneas"."La política de reducción de servicios en los ramales eléctricos como la efectiva eliminación de servicios en los ramales Diesel, junto a la paralización de las obras necesarias para la seguridad ferroviaria, apuntan directamente a sumir en una mayor crisis a los usuarios del ferrocarril que a pesar de los brutales aumentos de tarifas no tienen otro medio para movilizarse y desarrollar sus actividades tanto en lo profundo del conurbano bonaerense como en el interior del país", detalló Reynoso.La delegadañadió que "la falta de insumos y de herramientas para muchos sectores, como limpieza y mantenimiento, junto al cierre de boleterías por razones ajenas a la voluntad de los trabajadores, está llevando a una paralización de las tareas produciendo un abandono del público usuario y sembrando las bases para un achique del ferrocarril".