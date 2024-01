Diputados de los bloques dialoguistas analizan los cambios al proyecto de ley "Bases"

Con la nueva propuesta el proyecto de ley pasa de 664 artículos a 523 / Foto: Archivo.

"Hay industrias que hoy no tienen ningún tipo de retención y que si vos le pones 15% de retención las matás" Karina Banfi, diputada UCR

"Sigue siendo un proyecto que concentra, extranjeriza y primariza nuestra economía" Victoria Tolosa Paz, diputada UxP

Los cambios En el borrador, al que tuvo acceso Télam, se eliminó a YPF del listado de empresas sujetas a privatización, en tanto que se establece en el caso del Banco Nación y Arsat "el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa".



Se eliminan además "las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente" y también "se le pone fin a un privilegio de la casta en donde los Presidentes accedían a una jubilación millonaria y vitalicia".



El texto definitivo fue acordado tras las conversaciones encabezadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de La Libertad Avanza (LLA), y funcionarios del Gobierno durante el fin de semana.



La intención del oficialismo es incorporar estas propuestas al dictamen de mayoría que se debatirá el martes en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

Los bloques opositores analizan cada uno de los cambios al proyecto de ley "Bases",vinculadas a la fórmula de movilidad, las retenciones y privatizaciones.El borrador enviado por el Poder Ejecutivo ya está en análisis de los referentes de los bloques más dialoguistas -la UCR, Hacemos Coalición Federal y el PRO- que desglosan los artículos para determinar si respaldarán esos cambios que serían debatidos a partir de mañana en un plenario de comisiones, aunque algunos ya anticiparon sus "reparos" con algunas de esas modificaciones.Se trata del texto con las modificaciones definitivas al proyecto que, según trascendió, "ha sabido recoger muchos de los puntos de la discusión" y se aclara queDesde el radicalismo, una de las primera diputadas en salir a cuestionar el texto fue la bonaerense Karina Banfi, que rechazó desde las redes sociales los cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria, al afirmar que "el problema que tenemos es un tema de empalme, donde decimos que tiene que ser para atrás; esto tiene que estar ajustado retroactivamente para que los jubilados no pierdan", propuso.Asimismo, Banfi dijo que "el Gobierno cedió en economías regionales, lo que pasa que. Pero si es el anexo que nos mostraron el día jueves, en él no están comprendidas todas las economías regionales"."Hay algunos tipos de industrias que todavía entendemos que no se han comprendido dentro de esta excepción, que hoy no tienen ningún tipo de retención y que si vos le pones 15% de retención las matás", dijo y pidió "revisar" el tema de las retenciones en las economías industriales.También la diputada Paula Olivetto, de Hacemos Coalición Federal, cuestionó la modificación a la fórmula de movilidad, al sostener que "e𝗹 ajuste no puede pasar por los jubilados" y advirtió que "si se mantiene esta fórmula espantosa del kirchnerismo hasta marzo, para después ajustar por inflación,".Por su parte, desde Unión por la Patria (UxP), Victoria Tolosa Paz consideró que el proyecto "sigue siendo un proyecto que concentra, extranjeriza y primariza nuestra economía" y aseguró que esa bancada continuará rechazando el texto porque, dijo, "queremos".Según trascendió de fuentes parlamentarias, el texto "fue sujeto a una amplia deliberación ciudadana. No sólo porque los funcionarios del Poder Ejecutivo fueron a exponer al Congreso, sino porque lo hicieron referentes de la sociedad, organizaciones sociales, así como representantes de grupos cuyos privilegios quedaron expuestos. También la sociedad deliberó a través de las redes y los medios", añadieron las fuentes.Así, en el proyecto "se realizaron cambios en las facultades delegadas a los efectos de reflejar, con mayor claridad, la materia delegada y se especificaron".En cuanto a la ley de movilidad jubilatoria, el texto establece que "el Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual", y a partir de abril "comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del Indec".Tras la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero, en estas horas se oficializará la convocatoria al plenario del martes que tendrá que analizar los dictámenes de mayoría y de minoría,, con lo cual se convertiría en el debate más largo de la historia del Congreso.