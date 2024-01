Bianco: "Ni un artículo de la ley ómnibus ni del DNU beneficia al gobierno bonaerense"

"Los bonaerenses no están de acuerdo con lo que se está haciendo", dijo Bianco / Foto: Equis.

El ministro de Gobierno bonaerense,, solicitó a los legisladores nacionales que rechacen la ley "Bases" porque su articulado intenta, dijocon un impactoEn declaraciones formuladas a AM 530, el funcionario manifestó que "en la provincia estudiamos muy detalladamente tanto elcomo lay no hay un sólo artículo que sea beneficioso para los bonaerenses"."Esos dos cuerpos normativos deben ser rechazados por una cuestión de contenido, no de forma. Vienen a modificar la estructura jurídica y económica del país, con un impacto totalmente negativo sobre la provincia, sobre todo en la producción y el empleo", reflexionó.y expuso: "Esperamos que los diputados y senadores estén a la altura de las circunstancias y corten de cuajo este intento de trastocar la estructura económica y social de la Argentina".Luego, manifestó que, y razonó que "el peronismo y los trabajadores van a marchar de manera pacífica, como siempre, y respetando a las instituciones democráticas".Al respecto, indicó quey completó que "en las tres elecciones, en la provincia ganó nuestra fuerza política".De eso dedujo queAl respectoy solicitó que "se respete el derecho a huelga".Por otra parte,, por lo que "no se sabe cuánto se espera de inflación, de recaudación y de actividad en el año"."Por ende, es muy difícil para la provincia planificar sin una brújula mínima. A la vez, preocupa qué va a pasar con la obra pública que se estaba ejecutando en la provincia con financiamiento nacional. Las empresas, al no tener precisiones, empiezan a para las obras y despedir trabajadores", describió.Sostuvo queapuntó que "hay compromisos del Estado nacional que no se vienen ejecutando, como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal o la actualización del Fondo del Conurbano"."La provincia de Buenos Aires es la que sufrió más recortes. Se publicó in informe que indica que desde que empezó el gobierno de Javier Milei recibió 11% menos de recursos y eso nos tiene muy preocupados", opinó.Posteriormente, remarcó que, contó que "hubo llamados entre ministros nacionales y provinciales, pero muy poco" y confesó que"Por ejemplo, cuando fue el temporal en Bahía Blanca, solicitamos a Nación un refuerzo presupuestario de 10 mil millones de pesos y no sólo que no nos dieron nada, ni siquiera nos contestaron. No hay vínculo, una desidia total", concluyó.