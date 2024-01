"Santa Fe votó un cambio", pero "no más impuestos o más retenciones"

Para Puccini, "el sector agrícola, con una retención del 15%, puede quedar afuera de mercados".

Desde CRA celebramos la firme posición del gobernador Maximiliano Pullaro en relación a su rechazo a las retenciones. Como ya hemos explicado, se trata de un impuesto distorsivo y dañino.

No voy a acompañar el aumento de retenciones. El gobierno acierta en terminar con el déficit y el despilfarro del pasado, pero repite el error al ponerle un pie en la cabeza de los que producen, que son el sujeto del cambio que el país necesita.



El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, admitió este lunes que su distrito "votó un cambio" en las elecciones que ganó el presidente Javier Milei, pero sostuvo que "no tenía pensado ese voto del cambio que podían venir más impuestos o más retenciones, sino todo lo contrario, pensaba que podía haber baja de retenciones".Al ser consultado sobre la puja de la administración de Maximiliano Pullaro con el Gobierno nacional por la suba de retenciones a productos exportables contenida en la Ley Ómnibus, Puccini dijo queSobre su optimismo acerca de que triunfe la postura de las provincias productivas en relación a ese tema, Puccini dijo que no quiere perderlo "porque la gente quiere un cambio, votó un cambio"."El kirchnerismo agotó el modelo anterior y creo que la provincia de Santa Fe votó un cambio, la producción votó un cambio, pero no tenía pensado ese voto del cambio que podían venir más impuestos o más retenciones, sino todo lo contrario, pensaba que podía haber bajas de retenciones, el campo también esperaba eso", indicó Puccini en diálogo con radio Universidad, de Santa Fe.El ministro advirtió queEn esa línea consideró que "el Gobierno nacional hace proyecciones de posibles recaudaciones en materia de derechos de exportación, pero en algún punto pueden ser erróneas o equivocadas porque al subir las retenciones podemos perder mercados y esas proyecciones que están pensadas para el año para cubrir el déficit pueden no llegar, la recaudación puede ser cero".Para Puccini,"Le estamos diciendo al Gobierno que hay que analizar caso por caso, qué es lo que se está pensando hacer y tener en cuenta que nosotros estamos compitiendo en el mundo con otros países para mantenernos en los mercados internacionales, por eso cualquier cambio que hagamos podemos quedar afuera del mundo", agregó.