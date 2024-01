Cuatro provincias bajo alerta naranja y amarilla por tormentas

El organismo meteorológico emitió alerta naranja para el este de Jujuy por tormentas severas.

, en tanto que rigen alertas de nivel amarillo por tormentas para las provincias de Salta, San Juan y Mendoza, informó en la tarde del domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)., donde el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes o severas.Estas tormentas estarán acompañadas por "importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, fuertes ráfagas y, fundamentalmente, abundante caída de agua en cortos períodos", ya que se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 milímetros (mm) pudiendo ser superados en forma puntual en la zona donde rige el nivel naranja.En este caso, el SMN recomendó permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable, y si hay riesgo de que el agua ingrese en una casa, cortar el suministro eléctrico.A su vez, en caso de viaje, indicó quedarse en el interior del vehículo y evitar circular por calles inundadas o afectadas.En tanto,Esta área será afectada por lluvias y tormentas con valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y abundante caída de agua en cortos períodos.Frente a esto, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atento ante la posible caída de granizo e informase por las autoridades.