Kicillof evita confrontar con Milei, pero advierte que mantendrá un Estado presente

"Esta semana, desde Nación lo eligieron como el rival número uno, criticándolo por diferentes cuestiones, pero vamos a eludir esa pelea", dicen en el entorno del gobernador bonaerense / Foto: Victoria Gesualdi.

"La primera asignación de recursos será para sueldos. Eso no se toca", aseguran cerca de Kicillof / Foto: Eva Cabrera.

"Por ahora, sólo están enviando lo que corresponde por ley de Coparticipación y el dinero que se gira en concepto del Fondo de Seguridad, pero no están actualizando por inflación el Consenso Fiscal"

El diálogo con Cristina y Massa

Concentrado en gestionar el territorio más grande y poblado de la Argentina en un contexto de escasez, el gobernador bonaerense,, decidió no entrar en disputas con el presidente, pese a que mantendrá como norte la premisa que rigió su primer mandato: un Estado presente que garantice la equidad social es fundamental en el distrito con mayores asimetrías del país.Quienes trabajan cotidianamente a su lado explican que Kicillof evitará subirse al ring propuesto desde la Casa Rosada: "Esta semana, desde Nación lo eligieron como el rival número uno, criticándolo por diferentes cuestiones, pero vamos a eludir esa pelea", indican desde el entorno del mandatario.Es que el lunes pasado,mientras estuvo al frente del Ministerio de Economía, entre 2013 y 2015, como respuesta a la publicación de una cuenta fake del gobernador en X (ex Twitter).A la vez, la ministra de Seguridad,, y el vocero: la dirigente del PRO habló de "permisividad" de la provincia en las usurpaciones y el vocero ironizó que "evidentemente, el Estado tan presente no está".de los desafíos económicos y sociales exacerbados por lay advierten que Kicillofcon el libertario yReconocen en la provincia que,, pero señalan que, ante todo, apelarán a alcanzar una relación institucional seria con el jefe de Estado.De hechopropuesto por el ministro del Interior,, para plantear las necesidades de la provincia y hablar de números (el distrito recibió 11% menos de fondos nacionales en la primera quincena de este mes respecto del año pasado)."Por ahora, sólo están enviando lo que corresponde por ley de Coparticipación y el dinero que se gira en concepto del Fondo de Seguridad, pero no están actualizando por inflación el Consenso Fiscal", grafican en La Plata, a la vez que descartan la posibilidad de emitir una moneda propia.En paralelo, el gobernador les pidió a sus ministros que intenten mecanismos de diálogo con sus pares nacionales para trazar un panorama certero acerca de la continuidad de programas y proyectos.Pero los funcionarios bonaerenses afirman queEl martes pasado Kicillof reunió a su gabinete para establecer los puntos de partida de un año con restricciones presupuestarias y les transmitió que,"Les pidió que comiencen a pensar recortes no sólo por la plata que dejará de enviar Nación, sino por los efectos que puede producir la recesión, que impactará en la recaudación nacional y, por ende, caerán los impuestos coparticipables a las provincias", apuntaron en Gobernación.Señalan que; es decir, ser eficientes en el gasto para poder hacer todo lo planeado con menos recursos.Por ejemplo,debido a que habrá menos dinero.Con todo, hay un ítem que para el gobernador es innegociable: los aumentos de salarios., remarcan en el Ejecutivo.Insisten en que la provincia de Buenos Aires tiene el menor nivel de recursos y gastos por habitante, y es la segunda con menor cantidad de empleados públicos del país, por lo quePor estos días, Kicillof mantiene un diálogo fluido con Sergio Massa, Cristina Fernández y Máximo Kirchner, con quienes monitorea de cerca la evolución en el Congreso del mega DNU y la ley 'Bases', mientras recibe a los sectores que se ven afectados por las medidas que esas propuestas contienen."Entendemos que este programa de gobierno daña de muerte a todo el tejido productivo argentino: las pymes, las farmacias, las pesqueras, la cultura, los biocombustibles, las curtiembres, las manufacturas, los textiles, las autopartes y la metalmecánica", indicó un ministro.Y sostuvo queEn ese contexto, para la provinciae integradas por intendentes, dirigentes gremiales y sociales, son: remarcan que Kicillof "las promueve y acompaña pero no las encabeza".Cuando se le consulta al equipo de Kicillof sobre el, sus integrantes responden, tajantes, que si bien sería lógico"no es momento de debatir eso porque no tenemos que distraemos de los problemas serios, que son Milei y sus medidas"."Quién presida el PJ no le cambia la vida a nadie. Además, si nos metemos en una confrontación interna, nos desgastamos entre todos. Hay que gobernar la provincia frente a un espacio nacional que vino a destruir todo", aclaran.