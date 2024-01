Prisión preventiva para tres acusados de matar a golpes a Lautaro Alvaredo en Laferrere

De las imágenes se desprende queFabricio Stella y Patricio Moreira fueron quienes atacaron a golpes a la víctima estando estaba de pie, mientras que Noguera le pegó patadas cuando ya se encontraba indefensa en el piso

"Pedimos Justicia. Estamos destruidos totalmente por lo que pasó con Lauti. No hay forma de remediar todo los que nos hicieron, especialmente con la saña con que lo hicieron" Diego Alvaredo, papá de Lautaro

Uno de los amigos que estaba con la víctima declaró que el conflicto inicial se produjo cuando un joven del otro grupo increpó a uno de sus compañeros porque le habían roto los lentes adentro del boliche

Los tres acusados del crimen de, el joven de 19 años atacado a golpes a la salida de un boliche de la localidad bonaerense dey que falleció el 17 de noviembre pasado tras permanecer 12 días internado con muerte cerebral, quedaron detenidos con prisión preventiva en distintos penales e imputados del delito de homicidio doblemente agravado.Fuentes judiciales informaron a Télam que la medida dispuesta por el, recayó sobre(19),(18) y(19), quienes seguirán presos mientras el expediente avanza hacia la etapa de juicio oral.A pedido del fiscal de la causa,, los tres jóvenes fueron procesados con prisión preventiva como coautores del delito de, el mismo por el cual condenaron a los autores del crimen de Fernando Báez Sosa (18), cometido en 2020 en la puerta de un Boliche de Villa Gesell.En tanto, al cumplirse el pasado 17 de diciembreen el cementerio, deEn declaraciones a Télam,, padre de la víctima, dijo: "Pedimos Justicia. Estamos destruidos totalmente por lo que pasó con Lauti. No hay forma de remediar todo los que nos hicieron, especialmente con la saña con que lo hicieron.", dijoY agregó:Queremos la máxima pena para los asesinos, para que no salgan más de la cárcel", agregó.Al momento de requerir las prisiones preventivas de los acusados, el fiscal Folino analizó los elementos recabados en base a declaraciones testimoniales, fotos y vídeos que fueron aportados por testigos de la golpiza y el resultado de autopsia, que arrojó quePara el representante del Ministerio Público, de las imágenes se desprende que Stella y Moreira fueron quienes atacaron a golpes a la víctima estando estaba de pie, mientras que Noguera le pegó patadas cuando ya se encontraba indefensa en el piso.Siempre de acuerdo a la acusación fiscal,", situado en avenida Luro al 5700, de Gregorio de Laferrere, por una pelea entre el ahora detenido Noguera y un amigo de Lautaro, que siguió fuera del establecimiento.A raíz de ese ataque, ocurrido la madrugada del 6 de diciembre, Lautaro sufrió gravísimas heridas que derivaron en su internación con muerte cerebral hasta que el viernes 17, cuando murió en la clínica Mariano Moreno, del partido bonaerense de Moreno.de Gregorio de Laferrere horas después del ataque.Las fuentes judiciales dijeron queantes de que cayera al suelo y fuera pateado en la cabeza.Mientras que, aunque al ser indagado por el fiscal Folino se negó a declarar y a dar su versión de los hechos.Por su parte,contra Lautaro, a quien también le pegó cuando aún estaba de pie, según las imágenes analizadas en la causa.Al ser indagado por el fiscal Folino,Ahora, bajo prisión preventivaDe acuerdo a lo probado por el momento en el expediente, la noche del 5 de noviembre Lautaro y sus amigos fueron a bailar a "Cyrux" y en el local se produjo una pelea entre el grupo que conformaba la víctima y otros jóvenes, conflicto que se trasladó a una plaza ubicada a cien metros., donde recibió fuertes golpes en la cabeza hasta quedar inconsciente.Uno de los amigos que estaba con la víctima declaró que el conflicto inicial se produjo cuando un joven del otro grupo increpó a uno de sus compañeros porque le habían roto los lentes adentro del boliche.Por tal motivo, el personal de seguridad del establecimiento decidió expulsar a todos los que habían participado de ese conflicto.y, según se estableció, hasta ese momento no se habían registrado hechos de violencia.Sin embargo, Lautaro y sus amigos caminaron hacia la Plaza Ejército de los Andes, ubicada a menos de 100 metros del local bailable, y allí fueron atacados a golpes.